Apple își actualizează gama de laptopuri și aduce pe piață un nou MacBook Air echipat cu cipul M5, alături de versiuni actualizate ale MacBook Pro, care primesc procesoarele M5 Pro și M5 Max. Informația a fost publicată de The Verge.

Noile modele au fost anunțate marți și intră la precomandă din 4 martie, urmând să ajungă în magazine pe 11 martie.

MacBook Air cu M5: mai multă stocare și SSD mai rapid

Deși la prima vedere pare o actualizare de generație obișnuită, noul MacBook Air vine cu câteva schimbări notabile. În primul rând, stocarea de bază crește la 512GB, dublu față de varianta anterioară echipată cu M4. Și capacitatea maximă a fost extinsă: utilizatorii pot configura acum laptopul cu până la 4TB, față de limita de 2TB de până acum.

Apple susține că SSD-ul integrat este mai performant, compania vorbind despre o „performanță de citire/scriere de 2 ori mai rapidă comparativ cu generația anterioară”. În plus, modelul cu M5 suportă Wi-Fi 7 și Bluetooth 6, aliniindu-se astfel celor mai noi standarde de conectivitate.

Există însă și un minus: prețul. MacBook Air cu M5 este cu 100 de dolari mai scump decât versiunea de bază cu M4. Astfel, modelul de 13 inci pornește de la 1.099 de dolari, iar cel de 15 inci de la 1.299 de dolari.

MacBook Pro: M5 Pro și M5 Max, mai multă putere și mai multă stocare

Actualizări apar și în gama profesională. MacBook Pro primește noile cipuri M5 Pro și M5 Max, ambele configurate cu un CPU cu 18 nuclee. În cazul versiunii M5 Pro, utilizatorii pot avea până la 20 de nuclee GPU, în timp ce M5 Max urcă până la 40 de nuclee GPU.

Pe lângă performanță, Apple mărește și spațiul de stocare standard. Toate modelele MacBook Pro cu M5 pornesc acum de la 1TB, în loc de 512GB, cum era anterior.

Și aici însă creșterea vine la pachet cu prețuri mai mari. Modelul de bază MacBook Pro M5 de 14 inci începe de la 1.699 de dolari, față de 1.599 de dolari anterior. Varianta cu M5 Pro pornește de la 2.199 de dolari, cu 200 de dolari mai mult decât M4 Pro. În cazul modelului cu M5 Max, prețul de pornire ajunge la 3.599 de dolari, adică cu 400 de dolari peste generația M4 Max.

Cu alte cuvinte, Apple mizează pe mai multă putere, stocare extinsă și viteze mai mari, dar și pe o repoziționare ușoară în sus a prețurilor pentru întreaga gamă MacBook actualizată.