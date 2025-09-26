LG Electronics lansează în Coreea „Easy TV”, un televizor adaptat persoanelor în vârstă, cu telecomandă mărită

LG Electronics Inc. a prezentat un nou televizor cu o interfață simplă, o telecomandă mărită și funcții de îngrijire a sănătății, destinat utilizatorilor în vârstă care întâmpină dificultăți în utilizarea televizoarelor inteligente, potrivit TheChosunDaily.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Noul „LG Easy TV” va fi lansat comercial pe piața sud-coreeană pe 29 februarie.

Compania a dezvoltat televizorul prietenos cu persoanele în vârstă după ce a constatat că peste 70% din solicitările primite de centrul de service de la clienții în vârstă erau legate de dificultăți în utilizarea televizoarelor.

Ecranul de start al Easy TV este simplificat pentru a se concentra pe cinci funcții specifice persoanelor în vârstă și pe aplicațiile utilizate frecvent.

Întregul meniu este afișat în mod vizibil în partea de jos a ecranului pentru o vizibilitate ușoară. Dimensiunile fonturilor sunt mărite în comparație cu ecranul de start webOS existent pentru a îmbunătăți lizibilitatea. Telecomanda dedicată pentru Easy TV are butoane cu 27% mai mari și etichete (text pe butoane) cu 35% mai mari. În partea de sus a telecomenzii a fost adăugat un buton „Ajutor”, care permite utilizatorilor să revină instantaneu la emisiunea pe care o urmăreau dacă ecranul se blochează sau se activează o funcție neintenționată.

Easy TV include, de asemenea, funcții concepute pentru a ajuta copiii să aibă grijă de membrii în vârstă ai familiei. Este echipat cu „LG Buddy”, un serviciu dezvoltat în colaborare cu Kakao, care oferă diverse funcții dedicate. Folosind camera TV încorporată, utilizatorii pot efectua apeluri video cu membrii familiei conectați la conturile lor KakaoTalk. În situații de urgență, apăsarea și menținerea apăsată a butonului „Ajutor” de pe telecomandă trimite o cerere de asistență prin KakaoTalk către membrii familiei. Camera TV poate, de asemenea, să captureze fotografii de familie, iar funcția „Life Alert” oferă mementouri pentru programele ușor de trecut cu vederea, cum ar fi orele de administrare a medicamentelor sau udarea plantelor.

LG Electronics intenționează să vizeze clienții în vârstă ca public principal și copiii acestora, care ar putea face „consum filial” pentru părinții lor în vârstă, ca public secundar. Potrivit Ministerului Internelor și Siguranței din Coreea de Sud, populația cu vârsta de peste 65 de ani a depășit 10 milioane la sfârșitul anului trecut, reprezentând peste 20% din totalul populației înregistrate.

Easy TV se bazează pe televizorul LCD premium „LG QNED evo”. Acesta va fi disponibil în două modele: 65 inci și 75 inci, la prețurile de 1680 euro și, respectiv, 2350 euro.