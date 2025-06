Meta joacă totul pe o carte: 2025 decide soarta realității augmentate

Meta intră în 2025 cu o doză semnificativă de speranță, dar și o presiune pe măsură. Directorul tehnologic Andrew “Boz” Bosworth, unul dintre pionierii companiei, a descris anul ca fiind „de cotitură” pentru Reality Labs, divizia dedicată realității augmentate (AR) și virtuale (VR), potrivit TechCrunch.

Boz a declarat că 2025 va arăta dacă pariul Meta pe metavers a fost o revoluție tehnologică sau o „aventură eșuată legendară”.

De la experimente obscure la produs de larg consum

Succesul ochelarilor Ray-Ban cu inteligență artificială integrată este, potrivit lui Boz, un semnal clar că Meta a început să iasă din umbră. Lansați în octombrie 2023, aceștia s-au vândut în peste 2 milioane de exemplare până în februarie 2025, depășind în vânzări chiar și modelele clasice Ray-Ban. Și asta înainte ca funcțiile AI să fie complet implementate.

„Dintr-odată, am trecut de la experimente ignorate la un produs care atrage consumatorii, și, inevitabil, și concurenții”, spune Boz. „Ce facem în acest an are o valoare disproporționat de mare față de orice alt an”.

Urmează un val de competiție

Google a intrat și el în cursă, anunțând parteneriate cu Gentle Monster și Warby Parker pentru dezvoltarea unor ochelari inteligenți pe platforma Android XR. Apple, potrivit surselor din industrie, pregătește propriul set de ochelari AR pentru 2026.

Totuși, pentru ca această tehnologie să prindă rădăcini, este nevoie de mai mult decât entuziasmul marilor companii. Adevăratul test vine din partea utilizatorilor.

„Piața este, mai ales în cazul hardware-ului, un indicator întârziat. Trebuie să înveți să citești semnalele timpurii și să ai încredere în instinctele echipei”, spune Boz.

Lecția Sheryl Sandberg: eșecul vine din interior

Boz a evocat o lecție învățată de la fosta COO a Meta, Sheryl Sandberg: „Cele mai multe companii nu eșuează pentru că sunt învinse de concurență. Eșuează pentru că nu-și duc planul la bun sfârșit.”

În acest spirit, Meta pare mai hotărâtă ca niciodată să rămână fidelă strategiei sale. „Avem un set ambițios de obiective pentru 2025 și suntem pe drumul cel bun”, afirmă CTO-ul. „La finalul anului vom ști dacă ne-am respectat planul. Iar peste cinci ani vom ști dacă a fost suficient”.

Verdictul rămâne în mâinile utilizatorilor

Realitatea augmentată și virtuală rămân pariuri îndrăznețe, iar istoria recentă a metaversului nu a fost lipsită de eșecuri și scepticism. Totuși, dacă 2025 este cu adevărat anul în care tehnologia iese din laborator și intră în viața cotidiană, Meta își joacă poate ultima carte.

Industria tech va urmări îndeaproape. Consumatorii vor decide. Iar până la finalul deceniului, vom ști dacă Boz avea dreptate să creadă că 2025 a fost, într-adevăr, anul decisiv.