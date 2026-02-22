Microsoft a anunțat o nouă tehnologie revoluționară pentru stocarea datelor: plăci de sticlă gravate cu laser, capabile să conserve informații timp de peste 10.000 de ani. Sistemul, parte din proiectul Silica, ar putea schimba modul în care umanitatea păstrează cunoștințele, ți va oferi o alternativă durabilă la hard diskuri și benzi magnetice, care se degradează rapid.

Plăcile de sticlă folosesc voxeli tridimensionali (echivalentul 3D al unui pixel), scriși strat cu strat cu ajutorul unui laser puternic. Citirea datelor necesită un microscop special și algoritmi de inteligență artificială pentru decodificare. Materialul folosit, sticla de siliciu, este rezistent la temperaturi ridicate, umiditate și interferențe electromagnetice, ceea ce îl face ideal pentru stocarea pe termen lung, informează TechXplore.

Plăcile de sticlă nu pot fi piratate sau modificate

„Această tehnologie ar putea rezista chiar și la 290 de grade Celsius, ceea ce sugerează că informațiile vor dura și mai mult la temperatura camerei”, a declarat Daniel Banuti, directorul Institutului pentru Tehnologia Energiei Termice de la Karlsruhe Institute of Technology (KIT), implicat în dezvoltarea sistemului.

Un alt avantaj este siguranța. Plăcile de sticlă nu pot fi piratate sau modificate, iar stocarea nu necesită un mediu controlat climatic, ceea ce reduce consumul de energie față de centrele de date tradiționale.

O singură placă poate stoca echivalentul a aproximativ două milioane de cărți tipărite sau 5.000 de filme 4K, oferind un potențial uriaș pentru arhivarea informațiilor la scară globală.

„Un reper în istoria stocării cunoștințelor”

Cercetătorii spun că Silica ar putea reprezenta „un reper în istoria stocării cunoștințelor, comparabil cu oasele oracole, pergamentele medievale sau hard diskurile moderne”. Feng Chen și Bo Wu, cercetători de la Universitatea Shandong din China, subliniază că tehnologia oferă o „soluție viabilă pentru conservarea înregistrărilor civilizației umane”.