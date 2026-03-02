Ediția aniversară a Congresului mondial al telefoniei mobile a debutat luni la Barcelona, organizatorii estimând peste 100.000 de participanți la cel mai important eveniment global dedicat tehnologiilor de conectivitate.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

La eveniment sunt prezenți peste 2.900 de expozanți din întreaga lume, potrivit EFE, citată de Agerpres.

Printre companiile care își prezintă noile produse și strategii se numără Cisco, Deutsche Telekom, Ericsson, Google, Huawei, Intel, Lenovo, LG, Meta, Microsoft, Netflix, Nokia, Qualcomm, Samsung, Telefónica, TikTok și ZTE.

Temele centrale sunt evoluțiile din domeniul inteligenței artificiale și impactul acestora asupra rețelelor și dispozitivelor mobile.

Evenimentul este organizat de GSMA, care speră să atingă nivelul de 109.000 de vizitatori înregistrat anul trecut.

Organizatorii au arătat că tensiunile din Orientul Mijlociu și anulările de zboruri ar putea afecta participarea unor delegați din regiune.

Congresul se desfășoară până joi, iar peste 8.000 de persoane au fost implicate în pregătirea logistică din ultimele săptămâni. În cei 20 de ani de organizare la Barcelona, impactul economic cumulat al evenimentului este estimat la aproximativ 7,5 miliarde de euro.

Pentru ediția actuală au fost rezervate circa 21.000 de camere de hotel, contribuind la activitatea sectoarelor locale de ospitalitate și agrement într-o perioadă considerată extrasezon.

Inteligența artificială rămâne principalul subiect al prezentărilor din acest an. Producătorii promovează o nouă generație de dispozitive mobile echipate cu procesoare capabile să ruleze modele AI direct pe terminal, precum și soluții de automatizare pentru administrarea rețelelor.

În cadrul MWC are loc și un program ministerial la care participă delegații din 148 de țări, inclusiv 66 de miniștri, care discută despre reglementarea globală a sectorului. Totodată, evenimentul paralel Talent Arena reunește profesioniști din domeniul digital, iar printre invitați se află și Tim Berners-Lee, considerat părintele World Wide Web.