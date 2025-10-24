Netflix integrează tot mai mult AI generativ în producțiile sale, dar asigură că artiștii rămân esențiali

Netflix mizează tot mai mult pe inteligența artificială generativă, considerând că aceasta poate deveni un instrument esențial pentru îmbunătățirea procesului creativ, fără a înlocui însă artiștii. Compania a transmis în cel mai recent raport financiar trimestrial că este „foarte bine poziționată pentru a valorifica în mod eficient progresele continue în domeniul AI”, semnalând o deschidere clară către integrarea tehnologiei în producția de conținut.

Directorul executiv al companiei, Ted Sarandos, a declarat că inteligența artificială va fi folosită ca un sprijin pentru echipele creative, nu ca o înlocuire a acestora. „Este nevoie de un artist excelent pentru a crea ceva excelent. AI poate oferi creatorilor instrumente mai bune pentru a îmbunătăți experiența generală a filmelor și serialelor pentru membrii noștri, dar nu te transformă automat într-un mare povestitor dacă nu ești deja unul”, a afirmat Sarandos în cadrul apelului cu investitorii, scrie TechCrunch.

Netflix a început deja să testeze utilizarea AI generative în producțiile sale. În serialul argentinian The Eternaut, tehnologia a fost folosită pentru a crea o scenă spectaculoasă în care o clădire se prăbușește. De asemenea, în filmul Happy Gilmore 2, echipa de producție a apelat la AI pentru a întineri personajele în scena de deschidere, iar în proiectul Billionaires’ Bunker, aceasta a fost folosită în faza de pre-producție, pentru a vizualiza decorurile și costumele.

„Suntem încrezători că AI ne va ajuta pe noi și pe partenerii noștri creativi să spunem povești mai bine, mai rapid și în moduri noi”, a adăugat Sarandos. „Suntem total implicați în această direcție, dar nu urmărim noutatea doar de dragul noutății.”

În ciuda optimismului exprimat de companie, inteligența artificială rămâne un subiect sensibil în industria divertismentului. Mulți artiști și profesioniști din domeniu se tem că instrumentele bazate pe modele lingvistice mari (LLM), antrenate pe opere existente fără consimțământ, ar putea afecta locurile de muncă sau ar putea diminua valoarea creației umane.

În același timp, majoritatea studiourilor par să urmeze exemplul Netflix, folosind AI generativă în principal pentru efecte speciale și sarcini tehnice, nu pentru a înlocui actori sau scenariști. Totuși, chiar și aceste utilizări pot influența semnificativ activitatea specialiștilor din domeniul efectelor vizuale.

Controversele legate de AI s-au intensificat după ce OpenAI a lansat recent modelul Sora 2, capabil să genereze conținut audio și video realist, dar fără restricții clare privind reproducerea chipurilor actorilor sau a personalităților publice. În acest context, sindicatul SAG-AFTRA și actorul Bryan Cranston au cerut public companiei OpenAI să introducă măsuri mai stricte pentru a preveni crearea de videoclipuri false („deepfakes”) cu actori reali.

Întrebat despre impactul modelului Sora asupra Netflix, Ted Sarandos a recunoscut că există potențial pentru schimbări în modul de lucru al creatorilor, dar a minimizat riscurile pentru companie. „Începem să vedem că are sens ca unii creatori să fie afectați, dar nu ne temem că AI va înlocui creativitatea”, a spus acesta.

În plan financiar, Netflix a raportat o creștere de 17% a veniturilor trimestriale față de anul precedent, ajungând la 11,5 miliarde de dolari. Totuși, cifra s-a situat sub estimările proprii ale companiei, pe fondul investițiilor în noile tehnologii și al competiției tot mai intense din industria de streaming.