Oamenii de știință americani au dezvoltat un nou cip pentru calculare ultra-rapidă / Cipul „microwave brain” oferă aceeași precizie ca rețelele neuronale digitale

Universitatea Cornell din New York a dezvoltat un microcip cu un consum redus de energie, numit microwave brain. Conform publicației Interesting Engineering, noul cip poate calcula atât semnale de date ultra-rapide, cât și semnale de comunicații wireless folosind fizica microundelor.

Putere maximă de 200 de miliwați

Integrat complet pe un microcip de siliciu, procesorul este considerat ca fiind prima rețea neuronală cu microunde de acest gen. Acesta calculează în domeniul frecvențelor în timp real pentru sarcini precum decodarea semnalelor radio, urmărirea țintelor radar și procesarea datelor digitale cu o putere de 200 de miliwați.

Cipul funcționează ca o rețea inspirată de creier, și utilizează ghiduri de undă speciale pentru a-și conecta părțile ca să identifice modele noi și a învăța din date. Bal Govind, doctorand la Cornell și autorul principal al cercetării, spune că acest cip poate fi reutilizat pentru mai multe sarcini de calcul, deoarece noul microwave chip „este capabil să distorsioneze instantaneu într-un mod programabil pe o bandă largă de frecvențe”.

Spre deosebire de cipurile normale, acesta utilizează semnale analogice rapide în gama microundelor, permițându-i să gestioneze date la zeci de gigahertzi, mult mai rapid decât majoritatea cipurilor digitale. Alyssa Apsel, profesor de inginerie și coautor principal, a declarat că Bal Govind „a renunțat la o mare parte din proiectarea convențională a circuitelor pentru a realiza acest lucru”.

Un cip mic și versatil

Noul cip poate gestiona foarte multe procese, de la operații logice de bază până la sarcini avansate de calcul, cum ar fi identificarea secvențelor de biți sau numărarea valorilor binare în date care se mișcă rapid. În cadrul testelor, acesta a atins o precizie de 88% sau mai mare în mai multe sarcini care clasificau tipurile de semnale wireless. Acesta a egalat performanța rețelelor neuronale digitale, consumând în același timp mult mai puțină energie și spațiu.

Deoarece cipul este extrem de sensibil la semnalele primite, cercetătorii l-au considerat perfect pentru sarcini hardware. Acesta poate detecta activități neobișnuite în comunicațiile wireless pe diferite benzi de frecvență cu microunde. Apsel a mai spus că, dacă cercetătorii reduc și mai mult consumul de energie, „îl putem implementa în aplicații precum edge computing”, precum montarea pe dispozitive wearable sau un telefon mobil.

Cipul se află încă în stadiul experimental, dar cercetătorii sunt optimiști în ceea ce privește scalabilitatea sa. Ei îmbunătățesc deja precizia acestuia pentru a-l integra în platformele existente de procesare digitală și cu microunde.