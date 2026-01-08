Anul 2026 ar putea marca sfârșitul vremurilor în care eram nevoiți să memorăm parole ușor de spart. Passkey-urile, o soluție bazată pe autentificarea biometrică, vor deveni metoda principală de conectare la conturile online, și vor înlocui treptat șirurile clasice de litere și cifre sau, mai rău, numele animalului de companie, anunță NewScientist.

Parolele au devenit un adevărat coșmar pentru securitatea cibernetică, cu hackerii care tranzacționează zilnic datele furate pe piețe ilegale. Doar 3% dintre parolele folosite sunt suficient de complexe pentru a rezista atacurilor, arată o analiză Verizon.

Cum funcționează passkey-urile

Passkey-urile, în schimb, utilizează autentificarea biometrică, precum amprenta digitală sau recunoașterea facială. Sistemul generează două chei criptografice: una publică, trimisă serviciului online, și una privată, stocată doar pe dispozitivul utilizatorului.

Pentru autentificare, serviciul trimite o provocare criptografică dispozitivului, care folosește cheia privată pentru a răspunde. Astfel, detaliile biometrice nu părăsesc niciodată dispozitivul, iar autentificarea devine mai sigură și mult mai rapidă.

„Passkey-urile oferă ușurință în utilizare, securitate și, mai presus de toate, comoditate”, a declarat Jake Moore de la ESET, companie de securitate cibernetică.

Adoptarea de către marile companii

Marile companii încep să renunțe la parole tradiționale. Microsoft, de exemplu, a anunțat că toate conturile noi create în ecosistemul său vor fi fără parolă, decizie ce marchează începutul tranziției către autentificarea biometrică. Alte platforme urmează să adopte treptat această tehnologie în 2026, în încercarea de a obișnui utilizatorii cu autentificarea prin scanarea feței sau amprentei.

Platforma de jocuri Roblox a înregistrat o creștere de 856% a autentificărilor prin passkey în al doilea trimestru al anului 2025, iar sectorul public nu rămâne în urmă… Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă din Germania se află printre primele organizații care adoptă noua tehnologiie.

Beneficii pentru companii și utilizatori

„Este în interes strategic pentru orice companie să reducă dependența de parole”, a declarat Andrew Shikiar de la FIDO Alliance, o organizație care promovează utilizarea passkey-urilor.

Conform FIDO, adoptarea passkey-urilor aduce beneficii și utilizatorilor, iar organizațiile care le folosesc înregistrează cu 81% mai puține apeluri către departamentele IT legate de problemele de autentificare. Shikiar estimează că mai mult de jumătate dintre primele 1000 de site-uri online vor folosi passkey-uri în 2026.