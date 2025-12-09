Producătorul chinez de sisteme de supraveghere Hikvision a dat în judecată Comisia Federală de Comunicații din Statele Unite (FCC), după ce instituția a extins restricțiile privind utilizarea și comercializarea echipamentelor sale, relatează Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Filiala americană a companiei a depus o petiție prin care solicită reexaminarea unei noi reguli FCC ce limitează aprobarea echipamentelor provenite de la firme catalogate drept riscuri pentru securitatea națională. Hikvision afirmă că FCC „și-a depășit autoritatea” și încearcă să aplice retroactiv măsuri care afectează autorizații deja acordate, fără o justificare legală solidă. Potrivit companiei, demersul vizează protejarea drepturilor comerciale și menținerea unui cadru de reglementare predictibil pentru clienți și parteneri.

Disputa are în centru „Covered List”, lista FCC ce include companii precum Hikvision, Huawei și ZTE, considerate amenințări la adresa securității SUA. Prezența pe această listă blochează practic aprobarea importului sau vânzării de noi echipamente. Pentru Hikvision, este o nouă confruntare cu autoritățile americane: în februarie, o curte de apel a menținut interdicția FCC din 2022 privind noile produse ale companiei.

Restricțiile au efecte și în zona comercială. În toamnă, comisarul FCC Brendan Carr a anunțat că retailerii online din SUA au eliminat milioane de listări de produse electronice provenite de la companii chineze aflate pe lista de risc sau neautorizate de agenție.

În paralel, Washingtonul extinde și alte măsuri împotriva companiilor din China. FCC a inițiat revocarea dreptului operatorului de telecomunicații HKT din Hong Kong de a activa pe piața americană, invocând motive de securitate. De asemenea, agenția retrage recunoașterea laboratoarelor de testare din SUA care sunt deținute sau controlate de entități chineze.

Hikvision rămâne un actor semnificativ pe piața de supraveghere video și în România, unde concurează cu firme precum Axis Communications, Bosch Security Systems și Dahua Technology.