Razer combină diversele accesorii pentru scaune de gaming, precum difuzoare, iluminare RGB și feedback pe bază de vibrații, într-un singur concept: Project Madison, notează The Verge.

Acesta dispune de două benzi de lumină RGB în colțurile superioare, o pereche de difuzoare certificate THX cu audio surround (care pot acționa ca canale spate în configurații audio 5.1 sau 7.1) și șase actuatoare haptice în perne pentru a vă stimula spatele și posteriorul cu vibrațiile Razer Sensa.

Razer a preluat unele dintre aceste componente de la accesorii pentru scaune lansate anterior. Razer Clio este o tetieră cu difuzoare audio surround THX fără fir. Freyja este o pernă de scaun cu funcții haptice care se poate monta pe orice scaun și a debutat pentru prima dată la CES 2024 sub forma unui concept numit Project Esther. Razer a mai creat și o tetieră RGB, cu logo-ul său iluminat, numită Head Cushion Chroma.

Razer nu dezvăluie o gamă de prețuri pentru Project Madison, dar probabil că acesta s-ar situa în topul celor mai scumpe produse ale sale, dacă ar fi lansat vreodată. Reprezentanții companiei au menționat că scaunul cu încălzire și răcire Project Arielle de anul trecut nu va fi lansat în totalitate, iar acest lucru se datorează prețului ridicat pe care Razer ar trebui să îl perceapă pentru acesta. Acest lucru nu este de bun augur pentru Project Madison, cu excepția cazului în care fanii Razer cer cu insistență un scaun cu toate aceste caracteristici încorporate, dar cel puțin sunt caracteristici pe care gamerii le-au adoptat deja în formă modulară.