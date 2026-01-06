REVIEW Aspirator auto și pentru gadgeturi Fanttik Slim V9 Mix: un dispozitiv 4-în-1 mai mic decât un uscător de păr

Un aspirator ultraportabil performant este gadgetul de care nu știam că am nevoie până nu l-am folosit. Poate fi utilizat pentru a curăța interiorul automobilului, pentru înlăturarea prafului de pe birou și, important, pentru întreținerea dispozitivelor electronice, precum tastaturi, telefoane mobile sau PC-uri.

Am testat modelul Slim V9 Mix de la Fanttik. Acesta este un aspirator auto mai mic decât un uscător de păr de dimensiuni obișnuite, dar vine cu un rezervor pentru praf cu dimensiuni generoase. Dispozitivul, care cântărește 400 de grame gol, este realizat din plastic gri și negru mat, de calitate, iar recipientul pentru praf este transparent pentru a vedea nivelul de umplere. Marca și anumite elemente ale carcasei sunt galbene, o culoare care se potrivește foarte bine cu negrul.

În spatele rezervorului de praf se găsește motorul fără perii, iar bateria Li-Ion este inclusă în mâner. Încărcarea se face prin intermediul unui port USB-C aflat la baza mânerului.

Dispozitivul, care este unul 4-în-1, vine în cutie cu o husă și mai multe accesorii. Fanttik Slim V9 Mix poate fi utilizat pentru aspirare, suflare, umflare și pompare. Diferitele capete cu care vine permit aspirarea în spații dificile, precum caneluri, guri de ventilație sau în interiorul carcaselor de PC-uri.

Aspiratorul dispune de un ecran LED pe care sunt afișate nivelul bateriei și modul de funcționare – există unul normal și altul de putere mai mare.

Performanță și utilizare

Deși este în primul rând un aspirator auto, eu îl folosesc în principal pentru curățarea biroului, aspirarea prafului de pe cărți sau aspirarea frecventă a gadgeturilor (tastaturi, cupele căștilor, mufele de încărcare și difuzoarele telefoanelor etc.). Îl am tot timpul la îndemână, lângă mine, pe birou.

Acest aspirator portabil poate fi folosit, de asemenea, pentru umflarea mingilor, a colacelor de înot și a altor articole gonflabile cu ajutorul unor accesorii dedicate care se prind în partea din spate.

Pornirea se face prin ținerea apăsată timp de o secundă a butonului de pornire, la fel și oprirea. Apăsarea scurtă a butonului în timpul funcționării face trecerea între cele două moduri de aspirare, de 7.000 PA și 12.000 PA.

Dispozitivul include un motor fără perii puternic, care oferă o putere de până la 80 W. Chiar și așa, zgomotul de funcționare este redus. Deși nu este specificat de producător, eu nu cred că depășește 55 dB la putere maximă. Producătorul promite o durată de viață a motorului de 10 ori mai mare decât a celor cu perii. Rămâne de văzut dacă este așa sau nu.

Golirea rezervorului se face simplu, prin deblocarea unui zăvor. Apoi, partea din față a rezervorului, prevăzută cu o balama, poate fi deschisă prin apăsarea unui buton și golit conținutul. Aici ar fi singurul aspect de design la care am rezerve. Mi-e teamă ca balamaua să nu se rupă, în cazul în care dispozitivul este scăpat din mână pe o suprafață dură sau lovit accidental. Într-un astfel de scenariu, aspiratorul ar fi greu de reparat. Cred că un sistem cu capac atașat prin înșurubare era mai durabil.

Aspiratorul dispune și de un sistem de filtrare cu două straturi, capabil să filtreze, potrivit producătorului, 95,99% din praf și particulele mici. Pre-filtrul și filtrul HEPA sunt ușor de dezasamblat și spălat, prin deconectarea de aparat a rezervorului de praf prin rotirea acestuia în sensul acelor de ceasornic.

Autonomie

Când este complet încărcat, autonomia în modul ECO (7.000 PA) este de 30 de minute de utilizare continuă. Eu l-am folosit în sesiuni scurte, dar frecvente, mereu pe putere maximă, și l-am încărcat complet cam o dată pe săptămână. Producătorul susține că la 12.000 PA autonomia este de 13 minute de funcționare fără oprire.

Încărcarea completă de la zero se face în aproximativ 3 ore.

Concluzie

Fanttik Slim V9 Mix reprezintă o soluție surprinzător de versatilă și performantă pentru menținerea curățeniei în spații restrânse, depășind sfera utilizării auto convenționale. Designul său ultraportabil, mai mic decât un uscător de păr normal și cântărind doar 400 de grame, ascunde un motor fără perii puternic, capabil să genereze o putere de aspirare de până la 12.000 PA.

Principalul atu al acestui dispozitiv 4-în-1 este multifuncționalitatea: acesta nu doar aspiră eficient praful de pe birou sau din mașină, ci poate și să sufle aer pentru curățarea gadgeturilor sau să umfle obiecte gonflabile. Deși autonomia variază între 13 și 30 de minute, aceasta este suficientă pentru sesiuni rapide de întreținere. Dotat cu port USB-C, ecran LED și un sistem de filtrare HEPA lavabil, aspiratorul punctează decisiv la capitolul ergonomie.

Singurul aspect negativ, în opinia mea, și punct de vulnerabilitate rămâne balamaua rezervorului de praf, care necesită atenție sporită. În concluzie, este un instrument esențial pentru utilizatorii care apreciază curățenia riguroasă a dispozitivelor electronice și a spațiului de lucru personal.

Aspiratorul poate fi găsit la retailerii online la prețuri care pornesc de la 300 de lei.

Pro Este un dispozitiv multifuncțional 4-în-1

Este compact, ergonomic și puternic

În ciuda puterii de aspirare mari, nivelul de zgomot rămâne redus Contra Balamaua capacului rezervorului de praf poate fi un punct sensibil de design