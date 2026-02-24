Roverul Perseverance are acum propriul „GPS” pe Marte

NASA a oferit roverului său marțian Perseverance capacitatea de a-și determina singur poziția exactă pe Marte, fără să mai depindă de instrucțiuni trimise de pe Pământ. Practic, un sistem propriu de tip „GPS”, relatează Space.com, citat de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Spre deosebire de Terra, Marte nu dispune de o rețea de sateliți de navigație. Până acum, misiunile robotice, inclusiv Perseverance, s-au bazat pe camerele și senzorii de la bord, pe imaginile transmise de sondele aflate pe orbită și pe indicațiile echipelor de control aflate la milioane de kilometri distanță pentru a-și stabili poziția.

Distanța dintre Marte și Pământ face imposibil controlul în timp real

„Imaginați-vă că sunteți singur într-un deșert imens, fără drumuri și fără hărți, și primiți un singur apel pe zi în care puteți întreba: «Unde sunt?»”, a explicat Vandi Verma, specialistă în robotică la Jet Propulsion Laboratory (JPL) și membră a echipei Perseverance. „Așa a funcționat roverul în ultimii cinci ani”.

De la amartizarea în craterul Jezero, în februarie 2021, roverul de dimensiunea unei mașini și-a estimat poziția analizând reperele geologice surprinse în imagini și calculând distanța parcursă pe baza rotațiilor roților. Însă micile erori s-au acumulat în timp, iar la drumuri mai lungi incertitudinea putea depăși 35 de metri. În astfel de situații, dacă exista riscul apropierii de o zonă periculoasă, roverul se oprea și aștepta instrucțiuni suplimentare de pe Pământ.

Distanța medie de aproximativ 225 de milioane de kilometri . O actualizare completă a poziției putea dura chiar o zi marțiană întreagă.

Tehnologia a fost dezvoltată începând din 2023

Noua funcție, denumită Mars Global Localization, schimbă radical situația. Perseverance își compară acum propriile imagini panoramice cu hărțile detaliate realizate din orbită și își calculează singur poziția cu o precizie de aproximativ 25 de centimetri. Procesul durează doar două minute și nu necesită intervenția echipei de la sol.

Potrivit inginerilor, această autonomie sporită îi permite roverului să parcurgă distanțe mai mari într-o singură zi și să exploreze suprafețe mai extinse, crescând randamentul științific al misiunii.

Tehnologia a fost dezvoltată începând din 2023 și testată pe baza a sute de opriri anterioare ale roverului. În toate cazurile, software-ul a identificat corect poziția vehiculului. Sistemul este deja folosit în operațiunile curente.

Sistemele autonome ale lui Perseverance deveniseră deja foarte eficiente în evitarea obstacolelor

„I-am oferit roverului o nouă abilitate. Este o problemă deschisă în robotică de zeci de ani, iar implementarea ei pentru prima dată în spațiu este un moment remarcabil”, a declarat Jeremy Nash, inginer la JPL și coordonator al proiectului.

Această îmbunătățire vine la scurt timp după ce NASA a anunțat că Perseverance a finalizat prima sa misiune pe Marte planificată integral cu ajutorul inteligenței artificiale generative. În acel caz, algoritmii au analizat imagini și date de teren — inclusiv informații de la sonda orbitală Mars Reconnaissance Orbiter — pentru a identifica obstacole și a trasa o rută sigură.

Înainte de trimiterea comenzilor, inginerii au testat traseul folosind un „geamăn digital” detaliat al roverului, pentru a verifica siguranța manevrelor.

Potrivit NASA, sistemele autonome ale lui Perseverance deveniseră deja foarte eficiente în evitarea obstacolelor, însă limitarea principală rămânea incertitudinea privind poziția exactă. Odată rezolvată această problemă, roverul intră într-o nouă etapă de explorare, mai rapidă și mai independentă — o tehnologie care ar putea deschide drumul unor misiuni similare și pe alte lumi din Sistemul Solar.