Conducte de gaze, țiței, cabluri electrice și rețele digitale se întind pe fundul mărilor și oceanelor, formând o infrastructură esențială pentru economia mondială.

Protejarea acestor căi subacvatice a devenit o prioritate strategică, iar soluția propusă vine din partea companiei Fincantieri, care a dezvoltat un sistem integrat de supraveghere subacvatică, denumit Platforma Deep, ce îmbină senzori, drone autonome și inteligență artificială, relatează publicația La Stampa.

Platforma Deep este un sistem modular conceput pentru observarea, întreținerea și protejarea infrastructurilor submarine. Prezentată oficial la centrul de testare al Marinei Militare din La Spezia, soluția funcționează în timp real, reunind tehnologii avansate într-o arhitectură integrată unitar.

La nivel de bază, Deep conectează senzori acustici, vehicule autonome subacvatice, software de comandă și algoritmi bazați pe inteligență artificială, oferind operatorilor o imagine detaliată a activităților de pe fundul mării.

Componenta esențială a sistemului este Early Warning System (EWS). Aceasta este o rețea hidrofonică din fibră optică ce monitorizează permanent mediul subacvatic. EWS poate fi amplasată până la 100 km de infrastructura de protejat și funcționează la adâncimi mari. Se reduc astfel semnificativ alarmele false și se permite identificarea rapidă a mișcărilor suspecte.

Pe lângă rețeaua de senzori, Deep utilizează o flotă de vehicule autonome subacvatice (AUV). Echipate cu sonar, camere video și senzori de mediu, aceste drone inspectează conductele, cablurile și cartografiază terenul submarin. De asemenea, ele detectează în timp real eventuale anomalii sau amenințări. Inteligența artificială are un rol central în analiza rapidă a datelor colectate.

„Creierul” sistemului este Underwater Management System (UMS), dezvoltat de IDS Ingegneria dei Sistemi, parte a grupului Fincantieri. Platforma integrează și procesează informațiile provenite de la senzori și drone. Astfel oferă o imagine operațională unitară și sprijin pentru luarea deciziilor chiar și în zone lipsite de semnal GPS.

Sistemul poate fi operat din centre mobile – de exemplu, containere conectate prin satelit la punctele de comandă – și poate fi extins prin integrarea de drone de suprafață sau radare anti-dronă. Așadar, supravegherea este completă, de la fundul mării până la nivelul apei.

Pe lângă rolul său defensiv, Deep oferă și posibilitatea de monitorizare a mediului marin: analiza calității apei, cartografierea habitatelor subacvatice și identificarea surselor de poluare. Astfel, platforma contribuie atât la siguranța infrastructurilor, cât și la protejarea ecosistemelor marine.

Deep face parte dintr-un program mai amplu al Fincantieri, dedicat consolidării competențelor în domeniul tehnologiilor subacvatice. Grupul a format un pol tehnologic specializat, care reunește expertiză în senzori acustici, robotică subacvatică, sisteme de comandă și control, precum și dezvoltarea de platforme complexe. În acest ecosistem sunt implicate și companii precum Wass și Remazel.

Până în 2027, lungimea totală a rețelei globale de cabluri submarine este estimată să depășească 1,7 milioane de kilometri, în timp ce infrastructurile offshore din domeniul energiei continuă să se extindă. Protejarea acestor instalații nu mai reprezintă doar o chestiune militară, ci o prioritate de securitate economică mondială.

Segmentul tehnologiilor subacvatice a devenit un domeniu strategic, cu o valoare estimată la aproximativ 50 de miliarde de euro anual, din care o parte importantă este accesibilă pentru Fincantieri. Deep nu este doar o inovație tehnologică, ci și un element cheie într-o competiție globală pentru controlul și protejarea infrastructurilor critice, invizibile, dar vitale pentru funcționarea lumii moderne.