Hisense prezintă un robot umanoid pentru treburile casnice / Noutățile lansate de Hisense în cadrul CES Las Vegas 2026

Hisense a prezentat în cadrul Consumer Electronics Show (6-9 ianuarie, Las Vegas) o serie de produse ce intră în categoria smart home. Potrivit unui comunicat de presă transmis către TechRider.ro, compania a prezentat și un robot umanoid, destinat să ajute cu treburile casnice.

Harley, robotul umanoid al Hisense

Hisense susține că Harley, robotul umanoid R1 dispune de 31 de grade de libertate pentru mișcări și interacțiuni. Compania nu a oferit mai multe detalii despre disponibilitate, prețuri sau funcțiile sale, decât că, alături de companionul de mici dimensiuni Beta, prezintă viziunea Hisense asupra unor „medii de acasă inteligente și interactive”.

Robotul umanoid Hisense Harley. Sursa foto: John Locher / AP / Profimedia

În cadrul CES 2026, Hisense a prezentat și tehnologia RGB MiniLED evo, o evoluție a tehnologiei MiniLED. Noua variantă introudce un al patrulea strat LED în sistemul de iluminare, denumit Sky Blue Cyan. Potrivit companiei, acesta oferă o extindere a performanței de culoare de până la 110% din BT.2020. Această tehnologie stă la baza televizorului 116UXS RGB MiniLED, primul produs flagship alimentat de RGB MiniLED evo.

Companionul Hisense Beta. Sursa foto: John Locher / AP / Profimedia

În completarea modelului flagship, Hisense a extins tehnologia RGB MiniLED și la noile serii UR9 și UR8, aducând performanța reală RGB MiniLED pe o gamă mai largă de diagonale, de la 55 până la 100 inch.

Xbox cloud gaming, direct pe televizoarele Hisense

Hisense anunță tranziția de la VIDAA OS la V homeOS, reflectând o „abordare extinsă de platformă” care integrează conținutul, serviciile bazate pe AI și dispozitivele conectate din întreaga locuință. Totodată, compania mai anunță și o colaborare strategică cu Microsoft pentru integrarea capabilităților de inteligență artificială generativă Copilot și pentru extinderea serviciului Xbox cloud gaming direct pe televizoarele Hisense, fără a fi necesară o consolă.

În cadrul CES, Hisense a prezentat vizitatorilor și ecranul S6 FollowMe. Cu un ecran tactil de 32 inch 4K UHD, baterie integrată și conectivitate wireless, acesta transformă televizorul tradițional într-un ecran mobil și interactiv care se deplasează cu ușurință dintr-o cameră în alta.

Monitorul Hisense S6 FollowMe. Sursa foto: Hisense