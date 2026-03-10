Aspiratoarele verticale fără fir au evoluat enorm în ultimii ani, iar modelele premium încearcă să rezolve două dintre cele mai frecvente probleme: autonomia limitată și puterea insuficientă pe covoare sau în zonele cu mult praf.

În cazul Dreame Z30 Ultra, producătorul promite exact opusul. Putere foarte mare, autonomie generoasă și posibilitatea de a curăța o suprafață extinsă cu o singură încărcare.

Aspiratorul a ajuns la TechRider.ro pentru teste, iar după o săptămână de utilizare, pot spune că acestea sunt chiar punctele forte ale aspiratorului. Vârful de gamă de la Dreame este „bestia” de care locuința ta are nevoie.

Putere impresionantă de aspirare

La baza Z30 Ultra se află un motor de mare viteză TurboMotor, care atinge 150.000 RPM și este capabil să genereze o putere de aspirare de până la 330 Air Watts (AW), o valoare foarte mare pentru un aspirator vertical fără fir. Ca să punem lucrurile în perspectivă, majoritatea aspiratoarelor premium de pe piață se opresc undeva la 240-260 AW.

În practică, asta înseamnă că murdăria obișnuită (praf fin, firimituri sau păr de animale) dispare din prima trecere. Pe parchet sau gresie rezultatul este instant, iar pe covoare peria reușește să scoată praful adunat în fibre fără să fie nevoie să revii de mai multe ori pe aceeași zonă.

Un moment care mi-a rămas în minte a fost prima curățenie într-o situație aparent banală. După o dimineață în care am lucrat de acasă și am luat rapid micul dejun în living, în jurul biroului se adunaseră inevitabil firimituri, scame și praf, pe care la prima vedere nu le-am observat. Cu modul Auto activ, aspiratorul a detectat imediat zona mai murdară și a crescut puterea de aspirare fără să fie nevoie să schimb manual setările.

Este genul de comportament care face experiența mai naturală: pornești aspiratorul și îl lași să facă treaba.

Mai pot oferi un exemplu de utilizare relevant: Am un covor cu fir scurt în living care părea mereu curat. După o singură trecere cu Z30 Ultra, am rămas șocat de cantitatea de praf fin extrasă din profunzime. Puterea se simte efectiv cum „lipește” peria de podea.

Motorul permite mai multe moduri de funcționare, iar aspiratorul poate ajusta automat puterea în funcție de tipul suprafeței sau de cantitatea de murdărie detectată.

Autonomie ridicată și suprafață mare de acoperire cu o singură încărcare

Una dintre cele solicitate cereri în rândul utilizatorilor de aspiratoare verticale este o durată de baterie mai mare, iar Dreame a livrat la superlativ. Z30 Ultra oferă până la 90 de minute de autonomie, fiind echipat cu un set de 8 celule de 3.200 mAh.

În utilizarea reală, acest lucru se traduce prin posibilitatea de a face o curățenie completă dintr-o singură sesiune, fără opriri pentru încărcare. Chiar și atunci când alternezi între modurile Eco și Auto, autonomia rămâne suficient de mare încât să nu te gândești la nivelul bateriei în timpul unei sesiuni de curățenie mai lungă.

Pentru situațiile în care ai nevoie de puterea maximă (de exemplu, pe covoare mai groase) modul Max consumă mai rapid bateria, dar oferă o putere impresionantă. Avantajul este că ai suficientă rezervă energetică pentru a folosi modul puternic doar acolo unde este necesar.

Cei de la Dreame promit că poți curăța până la 235 m² cu o singură încărcare. În testele mele, într-un apartament cu trei camere, am terminat de aspirat absolut totul (inclusiv canapelele) și încă mai aveam peste 50% din baterie. Este liniștitor să știi că nu trebuie să te grăbești sau să pui aparatul la încărcat la jumătatea procesului.

Chiar dacă în utilizarea de zi cu zi alternezi modurile de putere, rămâne clar că Z30 Ultra este gândit pentru sesiuni de curățenie complete fără întreruperi.

Acesta este unul dintre lucrurile pe care le-am apreciat cel mai mult. Nu mai există acea senzație că trebuie să termini rapid înainte să se descarce bateria, iar experiența devine mult mai relaxată.

Timpul de încărcare completă este de aproximativ patru ore, ceea ce îl face ușor de integrat în rutina zilnică: îl pui la încărcat după curățenie și este pregătit pentru următoarea utilizare.

Lumina albastră CelesTect: Inamicul prafului invizibil

Un detaliu surprinzător de util este peria iluminată. Dacă credeai că podeaua ta este curată, tehnologia CelesTect te va contrazice. Peria dodată cu LED-uri albastre proiectează lumina la un unghi de 140°, ceea ce scoate în evidență fiecare fir de praf, scamă sau păr de animal pe care ochiul liber le ratează sub lumina normală.

Această funcție este cu adevărat un „game-changer”, mai ales în zonele mai puțin iluminate sau sub mobilier.

De multe ori, după ce credeam că podeaua este deja curată, LED-ul dezvăluia particule fine de praf pe care altfel nu le-aș fi observat. O trecere rapidă cu aspiratorul rezolvă imediat problema.

Z30 Ultra nu este doar puternic, ci și deștept. Sistemul de senzori inteligenți detectează automat cantitatea de murdărie și și ajustează automat puterea de aspirare. Poți vedea totul pe ecranul LCD care te informează despre modul ales sau timpul rămas.

Filtrare eficientă și întreținere simplă

Dacă ești alergic, acest model este „Sfântul Graal”. Dreame Z30 Ultra folosește un sistem de filtrare multi-strat care include un filtru HEPA H14, capabil să rețină până la 99,99% dintre particulele de praf de până la 0,1 microni, inclusiv bacterii și virusuri.

Acest lucru este important mai ales pentru locuințele unde există animale de companie sau pentru persoanele sensibile la alergeni. Practic, aspiratorul nu doar colectează murdăria, ci contribuie și la menținerea unui aer mai curat în locuință.

Rezervorul de praf are o capacitate de aproximativ 0,6 litri și se golește ușor printr-un mecanism simplu. În utilizarea zilnică nu este nevoie să îl golești foarte des, ceea ce face întreținerea mai comodă.

Accesorii pentru diferite tipuri de curățenie

Pachetul Z30 Ultra vine cu mai multe accesorii utile care extind modul în care poate fi folosit:

Peria multi-suprafață: Perfectă pentru tranziția de la parchet la covor, cu design anti-încurcare (ideal dacă ai păr lung sau animale de companie);

accesoriu îngust pentru spații greu accesibile

Adaptorul flexibil: Un salvator pentru durerile de spate. Se îndoaie la mijloc, permițându-mi să aspir sub pat și sub masuța de lângă canapea fără să mă aplec deloc.

mini perie motorizată pentru tapițerie

Accesoriul pentru animale: Dacă ai un patruped, cum este și cazul meu, acesta piaptănă și aspiră firele de păr direct de pe el.

perie pentru mobilier sau suprafețe delicate

Floor Stand-ul: Un mare plus. Nu trebuie să își mai faci probleme în legătură cu spațiul de depozitare. Suportul stă singur pe podea și găzduiește elegant toate accesoriile.

tub extensibil pentru zonele înalte

Aceste accesorii sunt extrem de utile pentru curățenia rapidă în locuri unde un aspirator clasic ar fi mai greu de folosit, cum ar fi canapele, rafturi sau chiar interiorul mașinii.

Experiența de utilizare

Dincolo de cifre, experiența de utilizare contează cel mai mult. Impresia generală pe care ți-o lasă este că Z30 Ultra este gândit pentru utilizare zilnică, rapidă, dar și pentru sesiuni de curățenie mai serioase.

Aspiratorul are un design bine echilibrat, iar greutatea de aproximativ 2,2 kg îl face relativ ușor de manevrat chiar și în sesiuni mai lungi de curățenie. Faptul că nu există cablu face curățenia mult mai rapidă.

Cel mai mult mi-a plăcut combinația dintre putere și autonomie. Este genul de aparat pe care îl pornești pentru o curățenie rapidă și ajungi să faci toată casa fără să realizezi cât de repede trece timpul.

Nu există acea presiune de a termina rapid curățenia înainte să se descarce bateria, iar aspiratorul este suficient de puternic încât să nu fie nevoie să revii constant asupra aceleiași zone.

În plus, iluminarea LED și senzorii inteligenți dau senzația că aspiratorul „lucrează împreună cu tine”, nu doar că execută o sarcină mecanică.

Verdict

Dreame Z30 Ultra este un aspirator vertical premium care pune accent pe trei lucruri esențiale: putere mare de aspirare, autonomie ridicată și capacitatea de a curăța o suprafață extinsă cu o singură încărcare.

Acest aspirator nu este doar o evoluție a modelelor anterioare, ci un salt tehnologic. Cu o putere de până la 330 AW și o autonomie care pare că nu se mai termină, modelul reușește să ofere performanța aspiratoarelor clasice, dar cu flexibilitatea unui aparat fără fir.

Adaugă la acestea filtrarea HEPA performantă, senzorii inteligenți și setul generos de accesorii, iar rezultatul este un aspirator versatil care simplifică una dintre activitățile inevitabile din orice locuință: curățenia. Este investiția perfectă pentru oricine pune preț pe eficiență și sănătatea casei sale.

Dacă ești în căutarea unui gadget care să transforme corvoada aspiratului într-o experiență rapidă și, surprinzător, satisfăcătoare, noul Dreame Z30 Ultra este răspunsul.