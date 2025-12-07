Apple a eliminat fără explicații funcția foto Night Mode de pe iPhone 17 Pro

Utilizatorii iPhone 17 Pro au mai puține opțiuni pentru a face fotografii în condiții de lumină slabă în comparație cu cei care utilizează modele iPhone mai vechi, relatează The Verge.

Mai precis, opțiunea de a selecta „Night Mode” („Modul Nocturn”) atunci când faceți fotografii în modul Portret, care conferă aplicației camerei un efect artistic de profunzime a câmpului vizual, nu este acceptată pe dispozitivele iPhone 17 Pro și Pro Max, conform unui ghid de asistență de pe site-ul web al Apple.

Pagina de asistență, analizată pe 9to5Mac, include o listă de modele compatibile cu diverse funcții ale Night Mode. Deși modul nocturn este încă disponibil pentru opțiunea foto standard, selfie-uri și videoclipuri timelapse pe dispozitivele iPhone 17 Pro, funcția nu este inclus în lista de compatibilitate pentru modul portret. Iată lista completă a modelelor compatibile:

iPhone 16 Pro / Pro Max

iPhone 15 Pro / Pro Max

iPhone 14 Pro / Pro Max

iPhone 13 Pro / Pro Max

iPhone 12 Pro / Pro Max

Utilizatorii iPhone 17 Pro de pe Reddit au raportat că funcția nu era disponibilă luna trecută. Apple nu a explicat de ce a eliminat funcția de pe ultimele sale modele Pro și nici dacă o va adăuga în viitor.

Utilizatorii iPhone 17 Pro pot în continuare să facă fotografii și videoclipuri în modul nocturn în alte moduri ale camerei. Utilizatorii modului portret care se bucură de focalizarea mai clară a subiectului și de efectele de estompare a fundalului vor fi dezamăgiți, însă, deoarece fotografierea în condiții de lumină slabă va părea de o calitate inferioară pe actualul telefon flagship al Apple.