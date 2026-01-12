Livrările globale de telefoane mobile inteligente au înregistrat o creștere de 2% în 2025, comparativ cu anul precedent, susținute de cererea solidă și de avântul economic de pe piețele emergente, potrivit datelor publicate luni de firma de cercetare de piață Counterpoint Research, citate de Reuters și Agerpres.

Apple a condus clasamentul global, cu o cotă de piață de 20%, cea mai mare dintre primele cinci mărci, grație cererii consistente de pe piețele emergente și de mărime medie, precum și a vânzărilor robuste ale gamei iPhone 17, a explicat analistul Varun Mishra de la Counterpoint.

Pentru a compensa efectele taxelor vamale americane, producătorii au accelerat livrările la începutul lui 2025. Totuși, majorarea vânzărilor a temperat impactul deciziilor comerciale, iar volumele din semestrul doi al anului au rămas în mare parte neafectate, notează firma de cercetare.

Grupul sud-coreean Samsung a ocupat locul doi în 2025, cu o cotă de piață de 19%, susținută de o creștere modestă a livrărilor. Compania chineză Xiaomi s-a situat pe locul trei, cu o cotă de 13%, profitând de cererea puternică de pe piețele emergente.

Perspective și provocări pentru 2026

Pentru acest an, creșterea pieței globale de smartphone-uri se așteaptă să încetinească, pe fondul deficitului de cipuri de memorie și a majorării costurilor cu componentele, a avertizat Tarun Pathak, director de cercetare în cadrul Counterpoint.

Firma estima în decembrie 2025 că livrările globale ar putea scădea cu 2,1% în 2026, în contextul în care lanțurile de aprovizionare cu produse electronice au fost afectate de deficitul de cipuri de memorie. Producătorii se concentrează pe cipurile de ultimă generație, utilizate în domeniul inteligenței artificiale.

Impactul asupra segmentului entry-level

Cea mai afectată va fi piața telefoanelor cu prețuri sub 200 de dolari, acolo unde costurile totale ale componentelor au înregistrat o creștere de 20%–30% de la începutul anului, a explicat MS Hwang, director în cadrul Counterpoint.

Mărcile chineze precum Honor Device și Oppo vor fi mai vulnerabile, în special pe segmentul entry-level, din cauza marjelor reduse. În schimb, Apple și Samsung sunt considerate cele mai bine poziționate pentru a face față provocărilor din următoarele trimestre, potrivit analistului Yang Wang.

Creșterea prețurilor cauzată de AI

Counterpoint anunțase în noiembrie 2025 că decizia Nvidia de a utiliza cipuri de memorie similare cu cele folosite în smartphone-uri pentru serverele sale AI va duce la dublarea prețurilor până la sfârșitul lui 2026.

Fiecare server AI necesită mult mai multe cipuri decât un dispozitiv mobil, ceea ce va genera o cerere bruscă pe piață, iar industria nu va putea să o satisfacă, notează analiza Counterpoint.