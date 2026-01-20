Producătorul taiwanez Asus a confirmat oficial că se retrage, pe termen nedefinit, de pe piața smartphone-urilor și că va pune capăt dezvoltării și lansării de noi modele din seriile ROG Phone și Zenfone. Compania nu va introduce telefoane noi în 2026 și nu are, în prezent, un calendar sau un angajament clar pentru o eventuală revenire.

Anunțul a fost făcut de președintele Asus, Jonney Shih, în cadrul evenimentului de deschidere a anului 2026, organizat în Taiwan. Potrivit acestuia, decizia face parte dintr-o repoziționare strategică mai amplă, prin care Asus își va redirecționa resursele către produse emergente bazate pe inteligență artificială.

Declarațiile lui Shih clarifică definitiv speculațiile apărute anterior în industrie. La începutul lunii, compania refuzase să comenteze informațiile potrivit cărora Asus ar lua în calcul o retragere din segmentul smartphone-urilor. Acum, conducerea confirmă că nu este vorba despre o pauză temporară, ci despre o oprire pe termen nedefinit a lansărilor de telefoane, informează ArsTechnica.

Schimbare de strategie: de la smartphone-uri la AI

În discursul său, Jonney Shih a subliniat că Asus va pune accent pe investițiile în domenii cu potențial mai mare de creștere, precum inteligența artificială, robotica și ochelarii inteligenți. „Asus nu va mai adăuga noi modele de telefoane mobile în viitor”, a declarat el, după ce a precizat că o eventuală revenire pe piața smartphone-urilor va fi luată în calcul doar dacă vor interveni schimbări majore ale condițiilor de piață.

Contextul global nu este însă favorabil. Cererea pentru smartphone-uri a încetinit la nivel mondial, ciclurile de înlocuire s-au prelungit, iar prețurile dispozitivelor continuă să crească. În același timp, competiția s-a intensificat, în special pe segmentul Android, unde piețele sunt dominate de producători chinezi.

Asus s-a poziționat mult timp ca un jucător de nișă și s-a adrest unor categorii specifice de utilizatori. În ultimii ani, această strategie și-a pierdut din eficiență, pe fondul dificultăților de a concura cu giganți precum Apple sau Samsung în materie de marketing, ecosisteme software și politici de actualizare.

Final de drum pentru Zenfone și ROG Phone

Asus a menținut două linii distincte de smartphone-uri, fiecare cu o identitate clară, dar niciuna nu a reușit să devină sustenabilă pe termen lung.

Seria Zenfone s-a adresat utilizatorilor care căutau telefoane mai compacte și relativ accesibile, într-o piață dominată de modele tot mai mari. Deși apreciate pentru construcție și performanță, aceste dispozitive au fost frecvent criticate pentru suportul software limitat, cu politici de actualizare mult sub nivelul liderilor din industrie.

Linia ROG Phone a fost orientată către pasionații de gaming mobil, cărora le-a oferit procesoare de top, sisteme de răcire activă, accesorii dedicate și funcții considerate „clasice”, precum mufa audio de 3,5 mm. Aceste avantaje au venit însă la pachet cu prețuri ridicate.

Cel mai recent model, ROG Phone 9 Pro, a fost lansat la un preț de aproximativ 1.200 de dolari, ceea ce i-a limitat atractivitatea în fața unor alternative consacrate, precum iPhone-urile de top sau modelele Samsung Galaxy. În plus, Asus a garantat doar două actualizări majore de sistem de operare pentru acest model, alături de cinci ani de actualizări de securitate, o ofertă considerată modestă în contextul actual al pieței.

Modelele Zenfone recente au avut un suport și mai redus, cu patru ani de actualizări de securitate și același plafon de două versiuni Android. Aceste politici au făcut ca telefoanele Asus să fie tot mai greu de justificat într-un segment extrem de competitiv.