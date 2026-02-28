Piața globală de smartphone-uri intră într-o zonă de turbulență severă. Nu din cauza cererii scăzute sau a lipsei de inovație, ci dintr-un motiv mult mai tehnic: o criză fără precedent a cipurilor de memorie.

Potrivit IDC, citată de Bloomberg, livrările globale de telefoane vor scădea cu 12,9% în 2026 — o corecție dură pentru o industrie care abia își revenise după ani complicați.

Noua estimare indică aproximativ 1,1 miliarde de unități livrate anul viitor, în scădere de la 1,26 miliarde în 2025. Practic, mai mulți ani de creștere lentă sunt șterși dintr-un foc.

O criză „cum nu a mai existat”

Cererea explozivă de memorie avansată pentru aplicații de inteligență artificială a epuizat oferta globală. Iar efectele se văd acum direct în buzunarul consumatorilor.

„Criza tarifelor și pandemia par o glumă față de aceasta”, avertizează Nabila Popal, Senior Research Director la IDC. „Piața smartphone-urilor va suferi o schimbare seismică până la finalul acestei crize — ca dimensiune, preț mediu de vânzare și peisaj competitiv. Nu ne așteptăm ca situația să se relaxeze cel puțin până la mijlocul lui 2027.”

Declarația nu este doar alarmistă. Costurile cipurilor DRAM (folosite pentru procesare) și NAND (stocare) au crescut abrupt, iar pentru multe branduri Android — deja operate cu marje reduse — presiunea devine aproape insuportabilă.

Modelele ieftine dispar primele

Producătorii reacționează. Reduc specificații. Elimină modele entry-level care nu mai sunt profitabile. Împing consumatorii spre dispozitive mai scumpe.

Branduri chineze precum Xiaomi și Oppo sunt prinse într-o competiție dură pentru cotă de piață, investind masiv în componente premium pentru a-și consolida poziția atât pe plan intern, cât și global.

Problema este că tocmai telefoanele din segmentul inferior sunt cele mai vulnerabile. Potrivit IDC, memoria reprezintă o pondere mai mare din costul total al acestor dispozitive, ceea ce le face dificil de menținut la prețuri accesibile.

În 2025 au fost livrate aproximativ 170 de milioane de smartphone-uri sub 100 de dolari. IDC consideră însă că acest segment devine „neeconomic de menținut”.

„Problema este disponibilitatea”

Nici furnizorii de procesoare nu sunt mai optimiști. Cristiano Amon, CEO al Qualcomm, cel mai mare producător de cipuri pentru telefoane mobile, a rezumat situația după publicarea rezultatelor financiare:

„Ne-am dori doar să existe mai multă memorie. Problema nu este doar prețul. Problema este disponibilitatea. Așa că cred că disponibilitatea memoriei va determina dimensiunea totală a pieței telefoanelor.”

Cu alte cuvinte, nu doar scumpirea este o problemă, ci faptul că pur și simplu nu există suficientă memorie pentru a susține producția la nivelurile actuale.

Premium-ul rezistă mai bine

Telefoanele din zona high-end, inclusiv majoritatea modelelor iPhone produse de Apple, sunt așteptate să traverseze criza mai ușor. Consumatorii dispuși să plătească peste medie sunt mai puțin sensibili la ajustările de preț.

Chiar și așa, companii precum Xiaomi și Lenovo au avertizat deja că scumpirile pentru utilizatori sunt probabile.

Deficitul de memorie ar putea continua până în 2027. Iar vestea proastă este că, și după refacerea ofertei, revenirea la prețurile din 2025 pare puțin probabilă.

„Zilele smartphone-urilor ieftine au apus, deoarece chiar și după încheierea crizei nu ne așteptăm ca prețurile memoriei să revină la nivelurile din 2025”, spune Nabila Popal.

Pentru consumatori, asta înseamnă un nou normal: telefoane mai scumpe, mai puține opțiuni entry-level și o piață tot mai polarizată între premium și restul.