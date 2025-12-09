Honor anunță data de lansare pentru Magic8 Lite în România / Ce baterie va avea telefonul producătorului chinez

Honor anunță data de lansare pentru un nou smartphone din seria Magic. Potrivit unui comunicat de presă transmis către TechRider.ro, Honor Magic8 Lite va debuta pe piața locală în ianuarie 2026. Singura specificație anunțată de producător este bateria noului model, o unitate din siliciu-carbon de 7.500 mAh.

Compania vorbește extins despre bateria telefonului, dar și evoluția capacităților în ultima decadă. Dacă acum 10 ani media de baterii pe smartphone-uri era de 3.000 – 3.500 mAh, cu exemple precum Samsung Galaxy S6 Edge (3.000 mAh) și iPhone 6S Plus (2.750 mAh), acum 6.000 mAh reprezintă norma zilelor noastre.

Recordul anului 2015 aparținea modelului Huawei Ascend Mate 7, cu 4.100 mAh. În anii următori, producătorii au echilibrat cererea tot mai mare de energie, pentru ecrane mari și performanțe crescute, cu extinderea capacității, ajungând la 4.000 – 4.500 mAh până în 2019.

Anul 2020 a schimbat regulile, când bateria de 5.000 mAh a devenit mainstream și în segmentul flagship. În 2021 a debutat era 6.000 mAh (Motorola Moto G9 Power), iar în 2024 mai multe branduri, inclusiv HONOR X7d și Realme GT 7 Pro au introdus modelul de 6.500 mAh, stabilind un nou standard. Honor consideră că 7.000 mAh reprezintă următorul prag, iar compania anunță o baterie de 7.500 mAh pentru Magic8 Lite, dar și una de 6.270 pentru vârful de gamă, Magic8 Pro.