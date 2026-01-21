HONOR lansează modelele Magic8 Pro și Magic8 Lite în România / Noutăți și prețuri de lansare

HONOR a anunțat lansarea oficială pe piața locală a două noi dispozitive din seria Magic: vârful de gamă Magic8 Pro și modelul mid-range Magic8 Lite. Ambele telefoane sunt disponibile începând cu data de 21 ianuarie 2026, potrivit unui comunicat transmis către TechRider.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

HONOR Magic8 Pro

Modelul Magic8 Pro utilizează platforma hardware Snapdragon 8 Elite Gen 5 și integrează o baterie siliciu-carbon de 6.270 mAh. Dispozitivul suportă încărcare prin cablu la 100W și wireless la 80W.

Sistemul de camere

Camera telephoto utilizează un senzor de 200 MP (1/1.4”) cu zoom optic 3,7x și stabilizare optică (OIS).

Camera principală și cea ultra-wide au rezoluții de 50 MP fiecare.

Telefonul introduce motorul AI de culoare Magic Color și funcții de editare precum AI Eraser sau AI Outpainting.

Un buton dedicat (AI Button) permite accesul la funcțiile inteligente și la cameră8.

Software și Interfață

Dispozitivul rulează MagicOS 10 și vine cu Google Gemini preinstalat.

Include funcții de securitate precum AI Deepfake Detection și AI Voice Cloning Detection.

Ecranul LTPO OLED de 6,71 inci oferă o rată de reîmprospătare de 1–120 Hz și o luminozitate maximă în mod HDR de 6.000 nits.

HONOR Magic8 Lite

Modelul Magic8 Lite este echipat cu procesorul Snapdragon 6 Gen 4 și o baterie de 7.500 mAh. Producătorul afirmă că bateria își păstrează peste 80% din capacitate după șase ani de utilizare.

Rezistență și construcție

Telefonul deține certificări IP68 și IP69K pentru rezistență la apă și praf.

Structura internă utilizează tehnologia Ultra-Bounce Anti-Drop, fiind testată pentru căderi de până la 2,5 metri pe anumite suprafețe.

Ecranul de 6,79 inci (1.5K) include tehnologii pentru protecția ochilor, precum 3840 Hz PWM Dimming.

Cameră și memorie

Senzorul principal are o rezoluție de 108 MP.

Telefonul dispune de 8 GB RAM fizici, care pot fi extinși virtual prin tehnologia RAM Turbo.

Disponibilitate și prețuri în România

Dispozitivele achiziționate local și activate până la 31 martie 2026 includ serviciul HONOR Care+ Screen Protection, care acoperă o reparație a ecranului și a capacului spate timp de 12 luni.

Model Configurație Preț Recomandat Culori HONOR Magic8 Pro 12GB + 512GB 6.499 lei Sunrise Gold, Black HONOR Magic8 Lite 8GB + 256GB 1.899 lei Forrest Green, Midnight Black, Reddish Brown HONOR Magic8 Lite 8GB + 512GB 2.099 lei Forrest Green, Midnight Black, Reddish Brown

Pentru modelul Magic8 Pro, este disponibilă o reducere de până la 200 de euro până la data de 31 ianuarie.