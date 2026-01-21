HONOR lansează modelele Magic8 Pro și Magic8 Lite în România / Noutăți și prețuri de lansare

HONOR a anunțat lansarea oficială pe piața locală a două noi dispozitive din seria Magic: vârful de gamă Magic8 Pro și modelul mid-range Magic8 Lite. Ambele telefoane sunt disponibile începând cu data de 21 ianuarie 2026, potrivit unui comunicat transmis către TechRider.ro.
HONOR Magic8 Pro
Modelul Magic8 Pro utilizează platforma hardware Snapdragon 8 Elite Gen 5 și integrează o baterie siliciu-carbon de 6.270 mAh. Dispozitivul suportă încărcare prin cablu la 100W și wireless la 80W.
Sistemul de camere
- Camera telephoto utilizează un senzor de 200 MP (1/1.4”) cu zoom optic 3,7x și stabilizare optică (OIS).
- Camera principală și cea ultra-wide au rezoluții de 50 MP fiecare.
- Telefonul introduce motorul AI de culoare Magic Color și funcții de editare precum AI Eraser sau AI Outpainting.
- Un buton dedicat (AI Button) permite accesul la funcțiile inteligente și la cameră8.
Software și Interfață
- Dispozitivul rulează MagicOS 10 și vine cu Google Gemini preinstalat.
- Include funcții de securitate precum AI Deepfake Detection și AI Voice Cloning Detection.
- Ecranul LTPO OLED de 6,71 inci oferă o rată de reîmprospătare de 1–120 Hz și o luminozitate maximă în mod HDR de 6.000 nits.
HONOR Magic8 Lite
Modelul Magic8 Lite este echipat cu procesorul Snapdragon 6 Gen 4 și o baterie de 7.500 mAh. Producătorul afirmă că bateria își păstrează peste 80% din capacitate după șase ani de utilizare.
Rezistență și construcție
- Telefonul deține certificări IP68 și IP69K pentru rezistență la apă și praf.
- Structura internă utilizează tehnologia Ultra-Bounce Anti-Drop, fiind testată pentru căderi de până la 2,5 metri pe anumite suprafețe.
- Ecranul de 6,79 inci (1.5K) include tehnologii pentru protecția ochilor, precum 3840 Hz PWM Dimming.
Cameră și memorie
- Senzorul principal are o rezoluție de 108 MP.
- Telefonul dispune de 8 GB RAM fizici, care pot fi extinși virtual prin tehnologia RAM Turbo.
Disponibilitate și prețuri în România
Dispozitivele achiziționate local și activate până la 31 martie 2026 includ serviciul HONOR Care+ Screen Protection, care acoperă o reparație a ecranului și a capacului spate timp de 12 luni.
|Model
|Configurație
|Preț Recomandat
|Culori
|HONOR Magic8 Pro
|12GB + 512GB
|6.499 lei
|Sunrise Gold, Black
|HONOR Magic8 Lite
|8GB + 256GB
|1.899 lei
|Forrest Green, Midnight Black, Reddish Brown
|HONOR Magic8 Lite
|8GB + 512GB
|2.099 lei
|Forrest Green, Midnight Black, Reddish Brown
Pentru modelul Magic8 Pro, este disponibilă o reducere de până la 200 de euro până la data de 31 ianuarie.