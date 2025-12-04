Apple va atinge un nivel record de livrări pentru iPhone-uri în acest an, impulsionate de cele mai noi modele și de o revenire pe piața sa cheie din China, potrivit previziunilor firmei de cercetare IDC, citată de CNBC.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Compania va livra 247,4 milioane de iPhone-uri în 2025, în creștere cu puțin peste 6% față de anul precedent, potrivit previziunilor IDC, publicate într-un raport. Aceasta este o creștere față de cele 236 de milioane vândute în 2021, când a fost lansat iPhone 13.

Creșterea prevăzută de Apple se datorează „succesului fenomenal al celei mai recente serii iPhone 17”, a declarat Nabila Popal, director senior de cercetare la IDC, într-un comunicat, adăugând că în China „cererea masivă pentru iPhone 17 a accelerat semnificativ performanța Apple”.

Livrările sunt un termen folosit de analiști pentru a se referi la numărul de dispozitive trimise de un furnizor către canalele sale de vânzare, cum ar fi partenerii de comerț electronic sau magazinele. Acestea nu echivalează direct cu vânzările, ci indică cererea preconizată de o companie pentru produsele sale.

Când a fost lansată în septembrie, investitorii au considerat seria iPhone 17 ca fiind un set cheie de dispozitive pentru Apple, care se confrunta cu o concurență crescută în China și cu întrebări privind strategia sa de inteligență artificială, pe măsură ce rivalii Android câștigau teren.

Livrările Apple sunt de așteptat să crească cu 17% față de anul trecut în China în al patrulea trimestru, a declarat IDC, ceea ce a determinat firma de cercetare să prevadă o creștere de 3% a pieței în acest an, față de o prognoză anterioară de 1% scădere.

În China, jucătorii locali precum Huawei au câștigat cote de piață de la Apple.

Raportul IDC vine în continuarea celui al Counterpoint Research de săptămâna trecută, care prognoza că Apple va livra mai multe smartphone-uri decât Samsung în 2025, pentru prima dată în 14 ani.

Bloomberg a scris luna trecută că Apple ar putea amâna lansarea modelului de bază al următorului său dispozitiv, iPhone 18, până în 2027, ceea ce ar întrerupe ciclul obișnuit de lansare a tuturor telefoanelor sale în toamna fiecărui an. IDC a declarat că acest lucru ar putea însemna o scădere a livrărilor Apple cu 4,2% anul viitor.