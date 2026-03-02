Motorola a anunțat lansarea a două noi smartphone-uri – motorola razr fold și motorola edge 70 fusion – și extinderea seriei dedicate competiției FIFA World Cup 26™ Collection.

Compania vorbește despre „un nou capitol pentru brand”, odată cu debutul primului model foldable din familia razr și introducerea unui nou dispozitiv din seria edge, potrivit comunicatului de presa transmis.

motorola razr fold: primul pliabil din gama razr

razr fold este primul telefon pliabil din familia razr. Modelul integrează un ecran extern de 6,6” și un display intern de 8,09” 2K LTPO.

Dispozitivul are o grosime de 4,55 mm când este deschis și utilizează o balama tip teardrop din oțel inoxidabil.

La nivel hardware, telefonul este echipat cu platforma Snapdragon® 8 Gen 5, 16GB RAM și până la 1TB stocare. Producătorul menționează și un sistem de răcire lichidă.

Cameră și baterie

Sistemul foto include o cameră principală de 50MP cu senzor Sony LYTIA™ 828 și filmare Dolby Vision®, un teleobiectiv periscopic de 50MP cu zoom optic 3x și până la 100x Super Zoom Pro, o cameră ultrawide de 50MP (122°) cu funcție Macro Vision și o cameră selfie internă de 32MP cu filmare 4K.

Potrivit comunicatului, modelul este clasat de DXOMARK drept primul sistem de cameră pentru telefoane pliabile și al doilea la nivel general smartphone în America de Nord.

Bateria are 6000mAh și suportă încărcare 80W TurboPower™ și 50W wireless. Dispozitivul oferă și compatibilitate cu moto pen ultra.

motorola edge 70 fusion

Al doilea model lansat este motorola edge 70 fusion. Telefonul are un design quad-curved și este certificat IP68, IP69 și MIL-STD-810H. Include protecție Corning® Gorilla® Glass 7i.

Modelul este prezentat drept primul smartphone echipat cu senzorul Sony LYTIA™ 710.

Configurația foto include o cameră principală de 50MP cu OIS, un modul ultrawide de 13MP cu funcție Macro (122°) și o cameră selfie de 32MP cu înregistrare 4K.

Ecranul este un AMOLED de 6,78” 1.5K, 144Hz, cu validare Pantone™ și luminozitate de până la 5200 niți. Telefonul este echipat cu Snapdragon® 7s Gen 3 și o baterie de până la 7000mAh cu încărcare 68W TurboPower™.

Ediții speciale FIFA World Cup 26

Motorola integrează cele două modele în FIFA World Cup 26™ Collection, în contextul statutului de Official Smartphone Partner FIFA World Cup 2026.

Edițiile speciale includ elemente de branding FIFA World Cup 26™, accente placate cu aur de 24K și detalii grafice dedicate competiției. Versiunea razr fold include un model texturat și elementul „26”, iar edge 70 fusion preia identitatea vizuală a turneului.

Pe partea software sunt incluse wallpaper-uri tematice, tonuri personalizate și acces preinstalat la aplicația oficială FIFA World Cup™.

Motorola anunță, de asemenea, că este partener oficial de smartphone al jocului FIFA Heroes, publicat de Solace. Brandul va fi integrat în joc, iar utilizatorii Motorola vor avea acces la conținut in-game dedicat.

Preț și disponibilitate

motorola razr fold va fi disponibil din 16 martie, la un preț recomandat de 469 euro.

motorola edge 70 fusion va fi disponibil din 4 mai, la un preț recomandat de 1999 euro.