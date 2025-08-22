Noul telefon Trump T1 este, mai nou, un Samsung Galaxy S25 Ultra cu o husă pe el / Trecere de la un iPhone la un model sud-coreean

Când telefonul T1 a fost anunțat de către Trump Mobile, marketing-ul a creat confuzie în legătură cu design-ul pe care noul smartphone îl va avea. Primele randări oficiale arătau un iPhone placat cu aur iar, acum, cele mai noi randări prezintă un Samsung Galaxy S25 Ultra, conform The Verge.

Noul Trump T1, un S25 Ultra cu o husă Spigen

Contul oficial de X al Trump Mobile a distribuit o reclamă pentru a promova lansarea precomenzilor pentru T1, dar cu o nouă imagine: un Samsung Galaxy S25 Ultra modificat în Photoshop cu un logo T1 și steagul Statelor Unite. Dacă ne concentrăm pe detalii, se poate observa și logo-ul producătorului de accesorii Spigen.

Este o alegere de remarcat, deoarece S25 Ultra seamănă și mai puțin cu randările oficiale ale telefonului T1 decât iPhone-ul pe care compania l-a folosit anterior în promoții. Chiar și Spigen a observat falsificarea, spunând ceea ce gândim cu toții în răspunsul său pe X.

??? bro what — Spigen (@spigen) August 21, 2025

Noua postare pe X promite că „așteptarea este aproape de sfârșit” pentru telefonul T1, care inițial anunța date de lansare în august și septembrie (una în comunicatul de presă, cealaltă pe site), dar acum nu mai menționează nicio dată. Compania nu mai susține că telefonul va fi fabricat în SUA, ci spune că „în spatele fiecărui dispozitiv se află mâini americane”. Telefonul s-a micșorat dramatic de la lansare, promițând acum un ecran de 6,25 inci, mult mai mic decât ecranul de 6,78 inci descris când a fost anunțat pentru prima dată.