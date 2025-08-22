dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Noul telefon Trump T1 este, mai nou, un Samsung Galaxy S25 Ultra cu o husă pe el / Trecere de la un iPhone la un model sud-coreean

Daniel Simion
22 august 2025
Trump T1
Sursa foto: Trump Mobile
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Când telefonul T1 a fost anunțat de către Trump Mobile, marketing-ul a creat confuzie în legătură cu design-ul pe care noul smartphone îl va avea. Primele randări oficiale arătau un iPhone placat cu aur iar, acum, cele mai noi randări prezintă un Samsung Galaxy S25 Ultra, conform The Verge.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Noul Trump T1, un S25 Ultra cu o husă Spigen

Contul oficial de X al Trump Mobile a distribuit o reclamă pentru a promova lansarea precomenzilor pentru T1, dar cu o nouă imagine: un Samsung Galaxy S25 Ultra modificat în Photoshop cu un logo T1 și steagul Statelor Unite. Dacă ne concentrăm pe detalii, se poate observa și logo-ul producătorului de accesorii Spigen.

Este o alegere de remarcat, deoarece S25 Ultra seamănă și mai puțin cu randările oficiale ale telefonului T1 decât iPhone-ul pe care compania l-a folosit anterior în promoții. Chiar și Spigen a observat falsificarea, spunând ceea ce gândim cu toții în răspunsul său pe X.

Noua postare pe X promite că „așteptarea este aproape de sfârșit” pentru telefonul T1, care inițial anunța date de lansare în august și septembrie (una în comunicatul de presă, cealaltă pe site), dar acum nu mai menționează nicio dată. Compania nu mai susține că telefonul va fi fabricat în SUA, ci spune că „în spatele fiecărui dispozitiv se află mâini americane”. Telefonul s-a micșorat dramatic de la lansare, promițând acum un ecran de 6,25 inci, mult mai mic decât ecranul de 6,78 inci descris când a fost anunțat pentru prima dată.

Telefonul lui Trump nu mai e „made in the USA” / Această referință a fost ștearsă de pe site-ul Trump Mobile

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...