Industria telecom încearcă din nou să reducă drastic prețul smartphone-urilor pentru piețele emergente. De această dată, ținta este ambițioasă: telefoane inteligente care să coste aproximativ 40 de dolari.

Ideea este simplă — dacă dispozitivele devin suficient de ieftine, zeci de milioane de persoane care trăiesc în zone cu internet mobil ar putea intra în sfârșit online.

Inițiativa este coordonată de GSMA, organizația globală care reprezintă industria comunicațiilor mobile.

Anunțul a fost făcut în această săptămână la Mobile World Congress de la Barcelona, unde reprezentanții organizației au explicat că lucrează împreună cu operatori telecom și producători de telefoane pentru a testa primele dispozitive ultra-ieftine.

Programul pilot va fi lansat în șase piețe africane: Republica Democrată Congo, Etiopia, Nigeria, Rwanda, Tanzania și Uganda. Scopul declarat este de a face smartphone-urile suficient de accesibile pentru a aduce încă 20 de milioane de oameni online.

În proiect sunt implicați mai mulți operatori majori din regiune — Airtel, Axian Telecom, Ethio Telecom, MTN Group, Orange și Vodafone, potrivit TechCrunch.

Smartphone-ul de 40 de dolari, încă un obiectiv dificil

Planul există, însă producerea unor telefoane la un preț atât de scăzut rămâne o provocare serioasă pentru industrie.

Potrivit GSMA, negocierile comerciale dintre operatori și producători sunt încă în desfășurare. Organizația a discutat până acum cu peste 15 producători de smartphone-uri, iar șapte companii și-au arătat interesul pentru proiect.

Alix Jagueneau, director pentru afaceri externe la GSMA, spune că intervalul de 30–40 de dolari este mai degrabă un obiectiv decât o garanție.

„Pragul de preț de 30–40 de dolari este o ambiție, bazată pe cercetările GSMA privind accesibilitatea și trebuie înțeles ca un obiectiv pe care industria încearcă să îl atingă”, a declarat Jagueneau.

Problema principală vine din costurile componentelor. În special memoria, ale cărei prețuri au crescut în ultimii ani, complică ecuația economică pentru producătorii de telefoane.

Taxele pot scumpi telefoanele cu până la 30%

Prețul final al acestor dispozitive nu depinde doar de costul componentelor sau de producție.

Există și factori politici și fiscali. Jagueneau a explicat că schemele de finanțare, taxele de import și politicile guvernamentale pot influența decisiv prețul unui telefon.

În unele piețe emergente, smartphone-urile sunt încă tratate fiscal ca produse de lux. Iar taxele și tarifele de import pot adăuga până la 30% la prețul final al dispozitivului.

Pentru a reduce aceste bariere, GSMA discută și cu instituții financiare internaționale și bănci de dezvoltare care ar putea sprijini operatorii telecom ce investesc în astfel de programe.

„Credem că este urgent ca sectorul public să intervină în această parte a ecuației, dacă vrem să extindem incluziunea digitală”, a declarat Jagueneau.

Ea a dat ca exemplu Africa de Sud, care anul trecut a eliminat o taxă de lux de 9% pentru smartphone-urile mai ieftine de 2.500 rand (aproximativ 150 de dolari).

Piața actuală este departe de pragul de 40 de dolari

Analiștii din industrie avertizează însă că diferența dintre realitate și obiectiv rămâne mare.

Potrivit datelor Counterpoint Research, prețul mediu al smartphone-urilor vândute în Orientul Mijlociu și Africa a fost de aproximativ 188 de dolari în trimestrul al patrulea din 2025.

Ahmad Shehab, analist la Counterpoint, spune că astfel de dispozitive ar avea inevitabil specificații extrem de modeste.

„Lansarea unor smartphone-uri cu prețuri între 30 și 40 de dolari ar fi fost, istoric vorbind, mai ușor de realizat atunci când costurile memoriei erau mult mai mici”, a declarat el.

Chiar și atunci când unele branduri au reușit să atingă un preț mediu sub 40 de dolari, volumele au fost foarte mici.

„Deși câteva branduri au reușit să atingă un preț mediu de vânzare (ASP) sub 40 de dolari, volumele sunt neglijabile și aproape inexistente în portofoliile marilor producători globali”, a adăugat Shehab.

Telefoanele simple domină încă piața

În realitate, pentru mulți consumatori din Africa alternativa rămâne telefonul clasic.

Dispozitivele de tip feature phone, care costă de obicei între 10 și 15 dolari, sunt încă foarte populare. Potrivit companiei de analiză IDC, acestea au reprezentat 39,5% din toate telefoanele mobile livrate în Africa în 2025.

Ramazan Yavuz, director regional EMEA la IDC, spune că planurile pentru smartphone-uri de 30–40 de dolari par în acest moment prea optimiste.

Nu este prima încercare

Industria tehnologică a mai încercat să aducă smartphone-uri ultra-ieftine pe piețele emergente.

În 2014, Google a lansat programul Android One, conceput pentru a promova telefoane accesibile în țări precum India, Pakistan, Bangladesh și Indonezia. Programul a fost extins în Africa în 2015 și a continuat câțiva ani, inclusiv în Japonia.

Cu toate acestea, Android One nu a reușit să devină o platformă dominantă pentru smartphone-urile entry-level.

De această dată, GSMA speră că implicarea simultană a operatorilor telecom, producătorilor și guvernelor va face diferența.

Primele dispozitive demonstrative ar putea apărea în cursul acestui an, iar telefoanele destinate consumatorilor ar putea ajunge pe piață spre finalul lui 2026, dacă negocierile actuale vor avea succes.