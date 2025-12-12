Livrările globale de telefoane pliabile ar urma să avanseze cu 30% în 2026, odată cu debutul primului model pliabil al Apple, potrivit estimărilor International Data Corporation (IDC).

Segmentul va continua să depășească ritmul pieței generale de smartphone-uri și ar putea ajunge să reprezinte peste 10% din valoarea totală a industriei până în 2029.

Conform raportului IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, livrările de pliabile sunt prognozate să crească cu 10% în 2025, până la 20,6 milioane de unități. Doi factori sunt considerați decisivi pentru accelerarea din 2026: intrarea Apple pe această categorie și lansarea modelului Samsung Galaxy Z Trifold, programat pentru primul trimestru al anului viitor.

„2025 va fi un an foarte dinamic pentru telefoanele pliabile, cu lansări care vor ridica prognoza de creștere la 30%, față de estimarea anterioară de 6%”, afirmă Nabila Popal, senior research director la IDC. Ea notează că Samsung va deschide 2026 cu un dispozitiv tri-fold, consolidând direcția stabilită de seria Galaxy Z Fold7.

IDC estimează că debutul iPhone-ului pliabil va reprezenta un moment de referință pentru piață. Apple ar putea obține peste 22% din livrările globale de pliabile și aproximativ 34% din valoarea segmentului încă din primul an, un rezultat influențat și de un preț mediu estimat la 2.400 de dolari.

„Primul iPhone pliabil va marca un punct de inflexiune pentru această categorie”, spune Francisco Jeronimo, vicepreședinte în cadrul IDC. „Intrarea Apple va crește vizibil interesul consumatorilor și va accelera adoptarea pe scară largă.”

Raportul mai subliniază că, într-o piață în care utilizatorii își păstrează dispozitivele tot mai mult timp, producătorii au nevoie de inovații semnificative pentru a stimula înlocuirea telefoanelor. Modelele pliabile și tri-fold sunt văzute drept elemente cheie pentru o industrie aflată în stagnare.

Până în 2029, segmentul telefoanelor pliabile este proiectat să înregistreze un ritm mediu anual de creștere (CAGR) de 17%, în timp ce piața tradițională de smartphone-uri va avansa cu mai puțin de 1% pe an.