Samsung își menține poziția de lider pe piața globală a smartphone-urilor în al treilea trimestru din 2025 / Topul este completat de Apple și Xiaomi

Samsung și-a menținut poziția de lider pe piața globală a smartphone-urilor în al treilea trimestru al anului, potrivit rapoartelor preliminare privind vânzările întocmite de două dintre cele mai mari firme de cercetare de piață din industrie, relatează Phone Arena.

Compania sud-coreeană a înregistrat o creștere anuală de 6%, atingând o cotă de piață de 19% și livrând 60,6 milioane de dispozitive între iulie și septembrie.

Rezultatele sunt atribuite, în principal, succesului modelelor din gama inferioară, precum Galaxy A07 și A17, care au susținut volumul total de vânzări.

Pe locul al doilea se află Apple, cu 56,5 milioane de unități livrate și o creștere anuală de 4%, la o cotă de piață cu doar un punct procentual mai mică decât cea a rivalului său direct.

Producătorul american a beneficiat de o cerere peste estimări pentru varianta de bază a seriei iPhone 17, deși vârful său tradițional de vânzări este așteptat în trimestrul al patrulea.

Topul este completat de Xiaomi, Transsion și Vivo, toate cele trei companii raportând creșteri în trimestrul analizat. Xiaomi a înregistrat un avans modest, de aproximativ 1%, pe fondul unei încetiniri a vânzărilor pe piața chineză după finalul unei campanii de reduceri.

Per total, piața globală a smartphone-urilor a crescut cu 3% în T3, totalizând 320,1 milioane de unități livrate. Africa a fost regiunea cu cea mai rapidă evoluție în această perioadă.