Samsung vinde telefoane pliabile de ani de zile, însă toate se pliază doar pe jumătate. Recent, compania a lansat Galaxy Z TriFold, care are două balamale și poate trece de la dimensiuni apropiate de un telefon la o tabletă de 10 inci. Conceptul a fost un veritabil exemplu de inginerie, dar, se pare, a rămas mai mult o demonstrație tehnologică.

Potrivit Bloomberg, Samsung va începe retragerea Galaxy Z TriFold de pe piața sa internă din Coreea de Sud, unde dispozitivul a debutat în decembrie 2025. În alte piețe, precum Statele Unite, modelul va fi disponibil doar până la epuizarea stocurilor. Lansarea americană a avut loc în ianuarie 2026, ceea ce înseamnă că perioada de vânzare în SUA a fost și mai scurtă.

Vânzările nu par a fi problema

Deși telefonul avea un preț de 2.899 de dolari, Samsung a reușit să vândă toate unitățile disponibile. Site-ul oficial al companiei anunța reaprovizionări până de curând, iar cumpărătorii disperați plăteau chiar mai mult decât prețul oficial pe piața second-hand.

Motivul opririi producției ar putea fi însă legat de creșterea rapidă a costurilor componentelor. Modelul Galaxy Z TriFold dispune de 16 GB RAM și 512 GB stocare în versiunea de bază, iar atât memoria, cât și spațiul de stocare au devenit semnificativ mai scumpe. Probabil că Samsung nu obținea profit considerabil din vânzarea acestui model, iar o majorare suplimentară a prețului ar fi fost riscantă pentru imaginea companiei.

„Pe măsură ce componentele devin mai scumpe, renunțarea la TriFold este probabil o decizie ușoară”, notează experții. Telefonul a fost clar un dispozitiv de prestigiu,un exemplu de inginerie impresionant, dar destinat unui volum redus de producție. Nu sunt mulți consumatori dispuși să plătească aproape 3.000 de dolari pentru un telefon pliabil, chiar dacă acesta se poate transforma într-o tabletă. Resursele hardware sunt astfel mai bine direcționate către modele precum Galaxy S26 Ultra, care se vinde bine în ciuda prețului de 1.300 de dolari.

Alternativa pentru fanii pliabilelor mari

Pentru cei care și-au dorit Galaxy Z TriFold, opțiunile sunt limitate. Telefonul s-a epuizat în magazinul oficial Samsung, singura sursă online de achiziție. Este posibil ca unele magazine Samsung Experience să mai aibă stocuri, dar în rest, cumpărătorii trebuie să apeleze la platforme de revânzare precum eBay.

O singură alternativă similară există pe piață: Huawei Mate XT Ultimate, o tabletă pliabilă lansată în urmă cu un an, dar care nu a fost disponibilă în afara piețelor tradiționale din Asia și Orientul Mijlociu. Importul acesteia poate depăși 3.000 de dolari și, în plus, serviciile mobile sunt limitate în afara regiunilor Huawei.

Viitorul TriFold și tehnologia pliabilă Samsung

Won-Joon Choi, COO-ul Samsung Mobile, a declarat luna trecută că nu s-a luat încă o decizie privind un succesor al TriFold, din cauza complexității sale de fabricație. Cu toate acestea, există speranță pentru fanii dispozitivelor pliabile: anumite elemente ale Galaxy Z TriFold ar putea fi integrate în viitoarele modele Samsung.

Zvonurile sugerează că Samsung ar putea lansa anul acesta o versiune cu ecran lat a Galaxy Z Fold 8. Aceasta va fi mai mare decât alte pliabile „în stil carte” ale companiei, însă nu va atinge dimensiunile Galaxy Z TriFold.