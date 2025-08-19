Șefa serviciilor secrete americane anunță că Marea Britanie a acceptat să renunțe la ordinul impus asupra Apple de a crea un „backdoor” către datele criptate ale utilizatorilor

Directorul Serviciilor Naționale de Informații din SUA, Tulsi Gabbard, a declarat luni că Marea Britanie a acceptat să renunțe la mandatul impus producătorului de iPhone, Apple, de a furniza un „backdoor” care ar fi permis accesul la datele criptate protejate ale cetățenilor americani, relatează Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Gabbard a precizat într-o postare pe X că a lucrat luni de zile cu Marea Britanie, împreună cu președintele Donald Trump și vicepreședintele JD Vance pentru a ajunge la un acord.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer s-a aflat luni la Washington, împreună cu alți lideri europeni, pentru a se întâlni cu Trump și a discuta despre războiul Rusiei în Ucraina.

Congresmenii americani au declarat în mai că ordinul britanic adresat Apple de a crea o un „backdoor” către datele criptate ale utilizatorilor ar putea fi exploatat de infractorii cibernetici și de guvernele autoritare.

Apple, care a afirmat că nu va integra niciodată un astfel de acces în serviciile sau dispozitivele sale criptate, a contestat ordinul la Tribunalul pentru Puteri de Investigație (IPT) din Marea Britanie.

Producătorul iPhone a retras în februarie funcția de protecție avansată a datelor pentru utilizatorii din Regatul Unit, în urma ordinului britanic. Utilizatorii de iPhone-uri, Mac-uri și alte dispozitive Apple pot activa această funcție pentru a se asigura că numai ei – și nici măcar Apple – pot debloca datele stocate în cloud.

Oficialii americani au spus la începutul acestui an că examinează dacă Marea Britanie a încălcat un acord bilateral prin solicitarea ca Apple să creeze un „backdoor” care să permită guvernului britanic să acceseze copiile de rezervă ale datelor din sistemele criptate de stocare în cloud ale companiei.

Într-o scrisoare din 25 februarie adresată congresmenilor americani, Gabbard a declarat că SUA examinează dacă guvernul britanic a încălcat CLOUD Act, care îi interzice să emită cereri pentru datele cetățenilor americani și viceversa.

Experții în securitate cibernetică au declarat pentru Reuters că, dacă Apple ar alege să creeze un „backdoor” pentru un guvern, aceasta ar fi în cele din urmă descoperită și exploatată de hackeri.

Apple s-a confruntat cu autoritățile de reglementare în ceea ce privește criptarea încă din 2016, când guvernul SUA a încercat să o oblige să creeze un instrument pentru deblocarea iPhone-ului unui suspect de extremism.