Synology cedează și revine asupra unor restricții controversate privind unitățile de stocare pentru NAS din 2025, după scăderea vânzărilor

Synology a renunțat la una dintre cele mai nepopulare decizii din ultimii ani. După ce a înregistrat o scădere drastică a vânzărilor de NAS în 2025, compania a decis să ridice restricțiile care obligau utilizatorii să cumpere hard disk-urile proprii Synology. Politica, introdusă la începutul acestui an, a făcut ca HDD-urile de la mărci precum Seagate și WD să fie practic inutilizabile în modelele mai noi, precum DS925+, DS1825+ și DS425+, potrivit TomsHardware. Această schimbare nu a fost bine primită. Utilizatorii au criticat imediat Synology pentru că a încercat să-i oblige să cumpere hard disk-urile sale mult mai scumpe. Mulți au refuzat pur și simplu să facă upgrade, iar criticii au calificat această mișcare ca fiind lacomă și lipsită de viziune. Conform unor rapoarte, vânzările modelelor NAS 2025 ale Synology au scăzut drastic în lunile care au urmat introducerii restricției.

Într-un fel, compania a forțat utilizatorii să se bazeze exclusiv pe discurile marca Synology pentru a debloca toate capacitățile. Se pare că acest lucru a provocat o reacție negativă din partea comunității, ceea ce a permis în cele din urmă mărcilor rivale să profite și să-și promoveze propriul hardware ca alternative mai deschise și mai flexibile.

Acum, odată cu lansarea DSM 7.3, Synology a renunțat discret la această politică. Hard disk-urile terțe și SSD-urile SATA de 2,5 inci pot fi utilizate din nou fără a declanșa mesaje de avertizare sau funcționalități reduse. Unitățile de la Seagate, WD și alții vor funcționa exact ca înainte, cu monitorizare completă, alerte și funcții de stocare.

Pentru a înțelege contextul, Synology nu produce propriile hard disk-uri. În schimb, compania utilizează unități de stocare rebranduite de la furnizori populari, precum Seagate, Toshiba sau Western Digital, și aplică un firmware personalizat. Acest firmware acționează efectiv ca o formă de gestionare a drepturilor digitale (DRM), care asigură că numai aceste unități specifice pot accesa întreaga gamă de funcții și opțiuni de performanță ale sistemului NAS.

Până când Synology a realizat că trebuie să-și relaxeze politicile, rivalii săi, precum QNAP, Asustor și TerraMaster, au construit deja ecosisteme proprii convingătoare. Au început să apară și noi concurenți. Ugreen, cunoscut mai ales pentru accesorii, a lansat o linie de unități NAS surprinzător de performante, cu software curat și specificații puternice. Și Ubiquiti și-a integrat dispozitivele NAS în ecosistemul UniFi, permițând utilizatorilor să gestioneze rețeaua și stocarea dintr-un singur loc.

Avantajul pe care DSM îl oferea odată Synology se reduce, deoarece și alții au ajuns în sfârșit la același nivel în ceea ce privește experiența software. Nu s-a ajuns încă acolo, dar DSM nu mai are avantajul pe care îl avea odată.

Apoi, există boom-ul auto-găzduirii. Datorită mini PC-urilor accesibile, procesoarelor eficiente și software-ului NAS precum TrueNAS, Unraid și Proxmox, entuziaștii își construiesc propriile servere de la zero. Ei pot rula containere, mașini virtuale și instrumente de automatizare fără a fi atașați la un sistem proprietar. Alternativele open-source oferă funcții și asistență mai bune.

Atractivitatea acestei abordări este evidentă. Nu ești legat de deciziile unui brand în materie de hardware sau de limitările firmware-ului. Dacă ceva se strică, înlocuiești piesa respectivă, nu întreaga configurație. Este genul de libertate pe care utilizatorii o așteaptă în 2025, ceva ce Synology a uitat temporar.

Cu cea mai recentă actualizare, Synology a restabilit unele funcții cruciale și a aliniat modelele NAS mai noi, inclusiv DiskStation DS925+ și DiskStation DS1525,+ mai aproape de modul în care funcționau sistemele NAS înainte de introducerea politicii. Se spune că compania colaborează și cu marii producători de unități de stocare pentru a lărgi gama de opțiuni de stocare certificate oficial.

De remarcat este faptul că modificarea nu se aplică unităților de stocare M.2, ceea ce înseamnă că pentru crearea de pool-uri de stocare sunt în continuare necesare unități din Lista oficială de compatibilitate hardware.

Pe lângă restabilirea suportului pentru unități terțe, DiskStation Manager 7.3 de la Synology introduce îmbunătățiri importante axate pe performanță, securitate și flexibilitate. Conform notelor oficiale de lansare, utilizatorii vor avea acces la ierarhizarea inteligentă a datelor pentru o eficiență mai bună a stocării, la noi indicatori de securitate pentru o detectare îmbunătățită a amenințărilor, la suport pentru exFAT nativ pentru dispozitive externe, la moderarea e-mailurilor pentru MailPlus și la instrumente de colaborare îmbunătățite, cum ar fi etichetele partajate și blocarea avansată a fișierelor în Synology Drive. Actualizarea adaugă, de asemenea, integrarea AI prin Synology AI Console cu mascare și filtrare a datelor.