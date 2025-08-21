Tehnologia americană care transformă fermele de vaci în mici producători de combustibil pentru avioane / „Fermierii din SUA și din întreaga lume stau pe o mină de aur neexploatată”

Startup-ul californian Circularity Fuels a prezentat o tehnologie care ar putea schimba fundamental producția de combustibil sustenabil pentru aviație (SAF), prin conversia deșeurilor provenite din fermele de vaci în combustibil pentru avioane, transmite InterestingEngineering.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Compania a anunțat că reactorul său compact, denumit Ouro, a reușit să transforme biogazul obținut dintr-o fermă de lactate din Valea Centrală a Californiei în gaz de sinteză, un precursor al kerosenului pentru aviație. Dispozitivul este alimentat electric și se remarcă printr-un cost de capital de 100 de ori mai mic decât cel al sistemelor convenționale.

„Fermierii din SUA și din întreaga lume stau pe o mină de aur neexploatată. Le oferim posibilitatea de a transforma deșeurile într-un produs profitabil de care companiile aeriene au disperată nevoie”, a declarat Dr. Stephen Beaton, CEO și fondator al Circularity Fuels.

Tehnologia are potențialul de a transforma fermele de vaci în mici producători de combustibil. În prezent, peste 20.000 de ferme mari de animale din SUA generează aproape 450 de milioane de tone de bălegar anual, însă mai puțin de 6% dintre acestea captează biogazul rezultat.

Ouro Reactor preia biogazul – un amestec de metan și dioxid de carbon provenit din descompunerea bălegarului – și îl convertește în gaz de sinteză. Acesta poate fi apoi transformat în combustibil pentru aviație prin metoda Fischer-Tropsch, o tehnologie industrială consacrată.

Un alt avantaj este independența față de infrastructura de conducte, care lipsește în majoritatea zonelor agricole. Circularity Fuels susține că fermierii pot produce combustibil lichid direct la fermă, iar acesta poate fi transportat ulterior prin rețele logistice deja existente. „Pentru prima dată, fermierii vor deveni producători de combustibil regenerabil fără să aștepte o infrastructură de conducte care nu va veni niciodată”, a subliniat Beaton.

Demonstrația a validat mai multe inovații. Reactorul Ouro este primul sistem care convertește electric biogazul brut în precursor pentru combustibil, fără a utiliza arderea. În plus, unitatea se conectează la o priză electrică standard și poate procesa direct biogazul, fără pași costisitori de pre-tratare.

Sistemul este capabil să funcționeze stabil chiar și în prezența contaminanților care ar afecta alte tipuri de reactoare. Prin aceste caracteristici, reactorul devine accesibil și ușor de utilizat pentru fermele individuale, reducând barierele de cost și de operare.

Anunțul vine într-un context în care companiile aeriene se confruntă cu obiective stricte privind utilizarea combustibilului sustenabil. În prezent, producția globală de SAF acoperă mai puțin de 1% din necesarul industriei aviatice.

Conform Circularity Fuels, dacă tehnologia ar fi aplicată pe scară largă la toate siturile viabile din SUA – inclusiv ferme, gropi de gunoi și stații de epurare – s-ar putea obține 42 de milioane de galoane de combustibil pe zi, suficient pentru a acoperi 70% din cererea națională de kerosen.

Compania intenționează să prezinte reactorul Ouro la SAF Global Summit de la Londra, luna viitoare, și să deruleze o demonstrație completă a procesului biogaz–SAF pe o fermă din California până la finalul acestui an.