Amazon și Google lansează un serviciu multicloud pentru o conectivitate mai rapidă

Amazon și Google au introdus un serviciu de rețea multicloud dezvoltat în comun pentru a răspunde cererii crescânde de conectivitate fiabilă, au declarat companiile într-un comunicat, într-un moment în care chiar și întreruperile scurte ale internetului pot provoca probleme majore, informează Reuters.

Inițiativa va permite clienților să stabilească conexiuni private de mare viteză între platformele informatice ale celor două companii în câteva minute, în loc de săptămâni.

Noul serviciu este lansat la puțin peste o lună după ce o întrerupere a serviciilor Amazon Web Services, pe 20 octombrie, a afectat mii de site-uri web din întreaga lume, blocând unele dintre cele mai populare aplicații de internet, inclusiv Snapchat și Reddit. Această întrerupere va costa companiile americane între 500 și 650 de milioane de dolari în pierderi, potrivit firmei de analiză Parametrix.

Noua ofertă combină AWS Interconnect–multicloud cu Google Cloud Cross-Cloud Interconnect, pentru a îmbunătăți interoperabilitatea rețelei, potrivit anunțurilor celor doi furnizori de servicii cloud.

„Această colaborare între AWS și Google Cloud reprezintă o schimbare fundamentală în conectivitatea multicloud”, a declarat Robert Kennedy, vicepreședinte al serviciilor de rețea la AWS.

Rob Enns, vicepreședinte și director general al rețelei cloud la Google Cloud, a afirmat că rețeaua comună are scopul de a facilita transferul de date și aplicații între clouduri pentru clienți.

Salesforce se numără printre primii utilizatori ai noii abordări, a declarat Google Cloud într-un comunicat.

AWS oferă putere de calcul, stocare de date și alte servicii digitale companiilor, guvernelor și persoanelor fizice și este cel mai mare furnizor de servicii cloud din lume, urmat de Microsoft Azure și Google Cloud.

Companiile de tehnologie, inclusiv Alphabet, Microsoft și Amazon, investesc miliarde pentru a construi infrastructura care poate gestiona traficul internet în creștere, odată cu cererile tot mai mari de inteligență artificială, pe măsură ce nevoia de putere de calcul pentru a susține aceste servicii se accelerează.

Afacerile cloud ale Amazon au înregistrat o creștere robustă în al treilea trimestru, generând venituri de 33 de miliarde de dolari, mai mult decât dublul celor 15,16 miliarde de dolari ale Google.