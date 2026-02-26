Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a adoptat, după consultare publică, Planul de Acţiuni pentru anul 2026, potrivit unui comunicat al instituţiei.

Documentul stabileşte proiectele principale ale autorităţii în domeniile comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, administrării spectrului radio şi aplicării Regulamentului privind Serviciile Digitale (DSA) în România.

În sectorul comunicaţiilor electronice, ANCOM intenţionează să actualizeze datele privind disponibilitatea serviciilor de internet în bandă largă. Va fi publicată lista zonelor fără acces funcţional la internet fix, iar instituţia va realiza un studiu privind acoperirea reţelelor publice capabile să furnizeze astfel de servicii.

Autoritatea va revizui şi condiţiile de implementare a serviciului universal, inclusiv procedura de desemnare a furnizorilor, pentru a asigura accesul tuturor utilizatorilor la un pachet minim de servicii de internet în bandă largă şi comunicaţii de voce. De asemenea, va modifica modul de raportare a datelor privind dezvoltarea şi localizarea reţelelor publice şi a infrastructurii asociate, precum şi cadrul de colectare a statisticilor din sector.

În domeniul serviciilor poştale, ANCOM va monitoriza respectarea obligaţiilor furnizorului de serviciu universal. Activităţile includ elaborarea unui raport privind calitatea serviciilor în 2025, verificarea situaţiilor financiare separate şi analiza costurilor asociate furnizării serviciului universal.

Autoritatea va realiza şi studii privind livrarea coletelor prin sisteme self-service, calitatea serviciilor de curierat, impactul comerţului electronic asupra pieţei poştale şi indicatorii statistici ai sectorului. Totodată, va continua monitorizarea aplicării Regulamentului european privind livrarea coletelor transfrontaliere.

În ceea ce priveşte spectrul de frecvenţe radio şi resursele de numerotaţie, planul include revizuirea unor tarife de utilizare a frecvenţelor, modificarea procedurii de acordare a drepturilor de utilizare prin încredinţare directă şi actualizarea Tabelului Naţional de Atribuire a Benzilor de Frecvenţe Radio.

ANCOM va continua şi activităţile de măsurare a acoperirii cu servicii de comunicaţii mobile, precum şi verificările privind respectarea obligaţiilor impuse furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice şi poştale.