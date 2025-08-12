Cel mai mare operator de telefonie din Ucraina testează cu succes tehnologia Starlink „direct-to-cell”

Kyivstar, cel mai mare operator de telefonie mobilă din Ucraina, a anunțat că a realizat cu succes primul test în teren al tehnologiei „direct-to-cell” furnizate de Starlink în Europa de Est.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit Reuters, testul-pilot a avut loc în regiunea Jîtomîr și a implicat schimbul de mesaje între directorul general al Kyivstar, Oleksandr Komarov, și ministrul transformării digitale al Ucrainei, Mykhailo Fedorov, folosind telefoane mobile obișnuite conectate direct la satelit. „Acest test demonstrează potențialul tehnologiei de a menține comunicarea în orice condiții”, a declarat Komarov.

Potrivit companiei, tehnologia „direct-to-cell” permite conectarea directă a telefoanelor inteligente la sateliți echipați cu modemuri celulare, care funcționează ca niște stații de bază în spațiu și transmit semnalul direct către dispozitivele de la sol. Scopul este asigurarea conectivității în situațiile în care rețelele terestre nu sunt disponibile – un aspect deosebit de important pentru Ucraina, unde atacurile asupra infrastructurii de comunicații cauzează frecvent întreruperi.

„În contextul războiului, capacitatea de a asigura comunicarea chiar și atunci când infrastructura este afectată este vitală”, a subliniat Mykhailo Fedorov.

Starlink, compania deținută de SpaceX, a semnat până acum acorduri pentru serviciul „direct-to-cell” cu operatori din 10 țări. Kyivstar urmează să fie primul operator din Europa care va introduce comercial acest tip de conexiune.

Planurile comune ale Kyivstar și Starlink prevăd lansarea comercială a serviciului în trimestrul al patrulea din 2025, inițial pentru mesagerie. Potrivit lui Komarov, serviciile de date mobile prin satelit vor fi disponibile pentru publicul larg de la începutul anului 2026.

Operatorul-mamă VEON poartă discuții și cu alți furnizori de servicii satelitare, inclusiv cu Amazon pentru proiectul său Project Kuiper, în vederea extinderii serviciilor mobile prin satelit și dincolo de granițele Ucrainei.

Testul din regiunea Jîtomîr a confirmat funcționalitatea tehnologiei fără a necesita echipamente speciale din partea utilizatorului final, ceea ce, potrivit Kyivstar, ar putea facilita extinderea rapidă a acoperirii în zonele greu accesibile sau afectate de crize.

La nivel global, companiile de telecomunicații explorează soluții satelitare pentru a elimina zonele fără semnal, în special în regiunile izolate sau în cele unde costurile pentru implementarea rețelelor terestre sunt ridicate. Tehnologia „direct-to-cell” se înscrie în această tendință, oferind posibilitatea integrării serviciilor satelitare direct în infrastructura mobilă existentă.

Kyivstar a precizat că următoarea etapă înaintea lansării comerciale va fi extinderea testelor pentru a acoperi mai multe zone și pentru a evalua capacitatea serviciului de a susține un număr mare de utilizatori simultan.

„Obiectivul nostru este să putem oferi comunicații stabile și accesibile indiferent de situație. Colaborarea cu Starlink și viitoarele parteneriate vor fi cheia pentru atingerea acestui scop”, a mai spus Komarov.

Lansarea planificată a serviciilor „direct-to-cell” în Ucraina este văzută drept o premieră europeană și marchează o etapă importantă în evoluția rețelelor mobile prin integrarea directă a tehnologiei satelitare.