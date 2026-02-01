Guvernul francez a împiedicat operatorul de sateliți Eutelsat să își vândă antenele terestre către fondul suedez de investiții EQT, considerând că respectivele active au un caracter strategic pentru securitatea și suveranitatea națională.

Anunțul a fost făcut de ministrul francez al Economiei și Finanțelor, Roland Lescure, potrivit agenției AFP, citată de Agerpres.

„Aceste antene sunt utilizate atât pentru comunicații civile, cât și militare; este evident un atu strategic”, a declarat Roland Lescure pentru postul de televiziune TF1. Ministerul Finanțelor a precizat ulterior că decizia este legată exclusiv de natura critică a activității respective și nu de identitatea sau calitatea investitorului vizat.

Statul francez este cel mai mare acționar al Eutelsat, cu o participație de aproape 30% din capital, fapt care îi oferă o influență semnificativă asupra deciziilor strategice ale grupului. Autoritățile de la Paris au subliniat că intervenția se înscrie în cadrul mecanismelor de control al investițiilor străine, menite să protejeze infrastructura considerată esențială.

Eutelsat este al doilea mare operator de sateliți pe orbită joasă a Pământului, segment care permite furnizarea de servicii de telecomunicații cu latență redusă. Grupul este frecvent prezentat drept o alternativă europeană la Starlink, rețeaua de sateliți operată de compania americană SpaceX, deținută de Elon Musk.

După fuziunea cu operatorul britanic OneWeb, finalizată în 2023, Eutelsat și-a reorientat strategia către piața conectivității spațiale pe orbită joasă, domeniu aflat în expansiune. Grupul operează în prezent peste 600 de sateliți pe orbita joasă a Pământului, înregistrând o creștere accelerată a acestei activități, în timp ce segmentul tradițional de difuzare a televiziunii prin satelit continuă să scadă.

Decizia guvernului francez vine într-un context mai larg de dezbatere privind controlul investițiilor în sectoare sensibile. Anunțul blocării tranzacției Eutelsat urmează controversei generate de aprobarea, de către autoritățile de la Paris, a vânzării grupului francez LMB Aerospace către compania americană Loar Group. LMB Aerospace produce componente utilizate, printre altele, în avioanele de vânătoare Rafale și în submarinele nucleare franceze.

În cazul LMB Aerospace, guvernul francez a impus condiții „extrem de stricte”, potrivit ministrului Finanțelor, care a menționat menținerea producției în Franța și respectarea contractelor cu industria de apărare națională.

În paralel, Roland Lescure a anunțat lansarea unei inițiative parlamentare care vizează „îmbunătățirea, aprofundarea și înăsprirea” procedurilor de control al investițiilor străine în Franța, pe fondul preocupărilor tot mai mari legate de protejarea activelor strategice.

Structura acționariatului Eutelsat reflectă caracterul internațional al grupului. Pe lângă statul francez, care deține aproape 30% din acțiuni, alți acționari importanți sunt compania indiană Bharti Space Limited (aproximativ 18%), statul britanic (11%), grupul francez CMA CGM (7,5%) și Fondul care controlează participațiile statului francez (FSP, 5%). Restul de puțin sub 30% din capital este deținut de investitori publici.

În anul fiscal 2024/2025, grupul Eutelsat a raportat venituri de aproximativ 1,2 miliarde de euro, consolidându-și poziția ca actor strategic în domeniul telecomunicațiilor spațiale europene.