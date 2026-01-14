Avionul militar Spartan, folosit de președinte și alți demnitari români pentru deplasările externe, intră în era conectivității. Ministerul Apărării Naționale a finalizat testele inițiale pentru introducerea comunicațiilor la bord, astfel încât oficialii să aibă acces la internet în timpul zborurilor, scrie G4Media.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Problema a devenit publică după ce președintele Nicușor Dan a reclamat, în urma unei deplasări la Paris, faptul că nu poate comunica deloc pe durata zborului, intervale de trei-patru ore în care aeronava rămânea complet izolată din punct de vedere digital.

Testele au început deja

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că a fost efectuat deja un prim test de comunicații, iar datele tehnice au fost trimise către producătorul aeronavei.

„Am transmis producătorului caracteristicile sistemului pentru a verifica dacă există riscuri de interferență. Dacă primim confirmarea că nu sunt probleme, soluția este practic validată”, a declarat Miruță.

Cu alte cuvinte, MApN vrea să se asigure că noile echipamente de comunicații nu afectează sistemele avionului, înainte ca accesul la internet să devină standard pe zborurile oficiale.

De ce contează această schimbare

Până acum, Spartanul era, din punct de vedere digital, o „zonă moartă”. Orice zbor mai lung însemna imposibilitatea de a lua legătura cu echipele din țară sau de a reacționa rapid la situații neprevăzute.

Odată cu implementarea noilor soluții de conectivitate, președintele și ceilalți oficiali vor putea să comunice în timp real cu Guvernul și instituțiile din România și să gestioneze situații urgente în timpul deplasărilor externe.

Dacă producătorul confirmă că nu există interferențe tehnice, zborurile oficiale ale demnitarilor români vor ieși, în sfârșit, din era „offline”.