Aproape 1,5 milioane de numere de telefon au fost portate în anul 2025, anunță ANCOM

În 2025, aproximativ 1,5 milioane de numere de telefon din România au fost portate între furnizorii de comunicaţii electronice, majoritatea fiind numere de telefonie mobilă, a anunţat joi Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).

Serviciul de portabilitate permite utilizatorilor să îşi schimbe furnizorul fără a-şi pierde numărul.

De la lansarea serviciului, în octombrie 2008, peste 14,1 milioane de numere au fost transferate între reţele. În 2025, media lunară a portărilor a fost de peste 124.000, iar luna decembrie a înregistrat cel mai mare volum, cu peste 170.000 de numere portate.

Portabilitatea a fost folosită preponderent de persoane fizice în cazul telefoniei mobile (86% din cazuri), în timp ce pentru telefonia fixă cererile au venit în special de la persoane juridice (75%).

În ceea ce priveşte operatorii de telefonie mobilă, cei mai mulţi utilizatori au ales ofertele Digi România, care a primit 782.975 de numere portate, urmat de Vodafone (379.453), Orange (247.364) şi Telekom România Mobile Communications (44.078). Dintre numerele mobile portate, 64% erau abonamente.

În cazul telefoniei fixe, în 2025 au fost portate 44.121 de numere, cele mai multe către Orange (17.568), Digi România (11.379) şi Vodafone (5.661).

ANCOM a înregistrat aproximativ 1.560 de petiţii privind portarea numerelor, utilizatorii semnalând, în special, anularea proceselor de portare în contextul de reofertare din partea furnizorilor. Autoritatea reaminteşte că orice practici care pot întârzia sau descuraja procesul de portare contravin regulilor de concurenţă.

Pentru portarea unui număr, utilizatorul completează cererea la furnizorul la care doreşte să devină abonat, fie în persoană, fie prin mijloace la distanţă, dacă operatorul permite verificările necesare online. Procesul se finalizează, în condiţii normale, în 3 zile lucrătoare. Portarea poate fi programată până la 25 de zile de la depunerea cererii, iar întreruperea serviciului durează maxim 3-4 ore.

În timpul procesului, utilizatorul poate primi un număr temporar de la furnizorul acceptor. Dacă portarea nu se finalizează, contractul se poate înceta de drept, iar abonatul trebuie să achite serviciile pentru perioada în care a folosit numărul provizoriu și să returneze eventualele terminale.

ANCOM mai precizează că furnizorii „donori” returnează creditul neutilizat la cerere și că utilizatorii pot anula portarea până cu 24 de ore înainte de data stabilită. Autoritatea nu intervine în aprobarea, refuzul sau anularea cererilor, acţiunile fiind gestionate exclusiv de furnizori.