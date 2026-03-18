Locuitorii Moscovei resimt din plin efectele întreruperilor repetate ale internetului mobil impuse de guvern, măsură justificată oficial ca o protecție împotriva atacurilor ucrainene, dar care a transformat viața cotidiană într-un adevărat coșmar digital, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Chamkhan, un taximetrist moscovit, spune că sistemele GPS au devenit imprevizibile și că uneori clienții nu pot fi localizați din cauza lipsei conexiunii mobile. „Mă gândesc să-mi schimb cariera!”, mărturisește el. Mulți locuitori recurg la intermediari din zone cu internet funcțional pentru a comanda taxiuri, dar problemele persistă.

Blocaje în servicii esențiale și revenirea SMS-urilor

Serviciile de mesagerie precum WhatsApp și Telegram sunt indisponibile pe telefoanele fără VPN, iar chiar și utilizarea VPN-urilor nu garantează conectivitatea în multe cartiere. În consecință, locuitorii Moscovei revin la apelurile tradiționale și la SMS-uri, iar hărțile tipărite au devenit din nou indispensabile. Vânzările acestora au crescut puternic pe platforme online precum Wildberries, începând cu începutul lunii martie.

Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, susține că aceste măsuri sunt necesare pentru siguranța cetățenilor, pe fondul atacurilor tot mai sofisticate cu drone din partea Kievului, unele folosind internetul. Cu toate acestea, mulți moscoviți consideră restricțiile exagerate.

Elena, psiholog de 46 de ani, spune că nu a putut cumpăra bilete de tren online și că a fost nevoită să-și amâne întoarcerea la Sankt Petersburg. „Chiar dacă înțelegem că aceste măsuri sunt dictate de securitate, capătă o altă dimensiune atunci când nu mai putem comunica cu cei dragi”, explică ea.

Unele site-uri rămân funcționale printr-o „listă albă” guvernamentală, inclusiv aplicații naționale de mesagerie, dar criticii avertizează că acestea pot deveni instrumente de supraveghere.

Impact asupra profesioniștilor și vieții de zi cu zi

Tânăra Yulia Kuzmina, 28 de ani, angajată într-un magazin online de produse cosmetice, descrie situația ca o „teleportare cu 20 de ani înapoi în timp”, fiind imposibil să comunice eficient. Tatiana, asistentă medicală la domiciliu, spune că activitatea sa zilnică este grav afectată, de la actualizarea listei de pacienți până la evaluarea proviziilor medicale pe baza videoclipurilor trimise de pacienți. „Mă simt ca și cum aș fi invalidă fără comunicațiile mele”, afirmă ea.

Încercările de protest împotriva acestor restricții au fost rapid înăbușite la sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie, subliniind dificultatea cetățenilor de a contesta politicile guvernamentale.

Blocajul internetului mobil la Moscova arată cât de dependentă este o societate modernă de conectivitate digitală și cum măsurile de securitate, chiar dacă justificate de conflicte externe, pot perturba profund viața profesională și personală a cetățenilor.