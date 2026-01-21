Uniunea Europeană nu va obliga giganții tech să contribuie la finanţarea reţelelor de fibră optică

Uniunea Europeană a confirmat miercuri că nu va solicita giganţilor tehnologici să participe la finanţarea reţelelor de telecomunicaţii, contrar angajamentelor discutate anul trecut în cadrul acordului comercial cu Statele Unite, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Executivul comunitar estimează că pentru a dota toate locuinţele din UE cu conexiuni 5G și fibră optică vor fi necesare investiții de peste 200 de miliarde de euro până în 2030.

Operatorii de telecomunicații europeni ceruseră ca platformele digitale mari, precum Netflix și Google (compania-mamă a YouTube), care generează cea mai mare parte a traficului de date, să contribuie la aceste investiții.

În proiectul de lege privind reţelele digitale („Digital Networks Act”), prezentat miercuri, Comisia Europeană a renunţat însă la această idee. Textul consacră principiul „neutralităţii internetului”, conform căruia furnizorii de servicii de internet (ISP) nu pot modifica viteza conexiunilor în funcție de conținut.

Proiectul nu prevede nicio contribuție financiară din partea platformelor digitale. De altfel, în acordul comercial cu Statele Unite, UE renunţase deja la această cerinţă, ceea ce generase nemulțumirea Washingtonului.

Totuşi, organizaţii reprezentative din sectorul tehnologiei, precum Computer and Communications Industry Association (CCIA), rămân sceptice. Proiectul propune o procedură „voluntară” de cooperare și arbitraj în cazul litigiilor între operatori și platforme, ceea ce, potrivit CCIA, „lasă uşa deschisă” unei implicări viitoare a acestora.

Legea reafirmă necesitatea finalizării implementării 5G și a fibrei optice în întreaga UE, oferind însă operatorilor mai mult timp pentru tranziția de la rețelele de cupru. Termenul limită pentru eliminarea completă a acestora a fost extins până în 2035, cu cinci ani mai mult decât planul inițial, pentru a ține cont de întârzierile înregistrate în unele state membre.

„Majoritatea ţărilor au făcut progrese bune, dar şapte sunt acum în urmă”, a explicat Henna Virkkunen, vicepreşedinta Comisiei Europene pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație. „Obiectivul nostru este să avem o acoperire de 100% cu fibră optică, pentru că aceasta va oferi viteze mai bune consumatorilor și întreprinderilor”.