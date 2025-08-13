TSMC își restructurează producția și va renunța la arhitectura pe 6 inci folosită în fabricarea cipurilor

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) va elimina în următorii doi ani producția de discuri de siliciu de 6 inci și va continua consolidarea capacităților de 8 inci, cu obiectivul de a crește eficiența operațională. Compania a transmis că decizia a fost luată „după o evaluare amănunțită” a condițiilor de piață și este „aliniată strategiei pe termen lung”, potrivit Reuters.

TSMC a precizat că menține un dialog strâns cu partenerii comerciali pentru a gestiona schimbarea în mod ordonat. „Lucrăm îndeaproape cu clienții pentru a asigura o tranziție fără probleme și rămânem angajați să le îndeplinim nevoile pe parcursul acestei perioade”, a spus compania. Conform aceleiași declarații, măsura „nu va afecta obiectivele financiare” anunțate anterior.

În Taiwan, TSMC operează în prezent o singură fabrică dedicată discurilor de siliciu de 6 inci și patru fabrici pentru discuri de 8 inci, utilizate pentru producția pe noduri de fabricație mature. Producția pe noduri avansate, destinată unor clienți precum Apple și Nvidia, se desfășoară pe discuri de siliciu de 300 mm (12 inci), în fabrici specializate.

Compania a afirmat că reorganizarea urmărește utilizarea mai eficientă a resurselor și consolidarea capacităților acolo unde cererea justifică acest lucru, păstrând în același timp continuitatea livrărilor către clienți. „Rămânem concentrați pe executarea planului și pe sprijinirea clienților pe tot parcursul tranziției”, a indicat TSMC.

La nivel financiar, TSMC a estimat în iulie o creștere de aproximativ 30% a veniturilor exprimate în dolari SUA pentru acest an, susținută de cererea pentru cipuri avansate. Compania nu a anunțat modificări ale acestui obiectiv în contextul renunțării treptate la discurile de 6 inci.

Anunțul detaliază pașii operaționali pe termen scurt și mediu, cu accent pe consolidarea segmentului de 8 inci și pe menținerea țintelor financiare.

TSMC își propune o tranziție etapizată, realizată în coordonare cu clienții existenți, fără întreruperi în lanțul de aprovizionare. În paralel, producția de tehnologie avansată rămâne concentrată în fabricile destinate producției discurilor de 12 inci, unde compania deservește clienți din zona smartphone-urilor, centrelor de date și aplicațiilor de inteligență artificială.

Prin aceste măsuri, TSMC își ajustează portofoliul de fabricație în funcție de cerințele actuale ale pieței, păstrând în prim-plan obiectivul declarat de a opera eficient și de a îndeplini angajamentele comerciale. „Ne vom coordona îndeaproape cu partenerii pentru a garanta o adaptare lipsită de sincope”, a reiterat compania.