Un bărbat și-a alimentat casa gratuit timp de opt ani folosind baterii de laptop uzate

Într-o demonstrație impresionantă de ingeniozitate și sustenabilitate, un utilizator cunoscut sub pseudonimul Glubux pe forumul Second Life Storage a reușit să elimine complet costurile cu energia electrică timp de opt ani, relatează Interesting Engineering.

Totul a început în 2016, când acesta a conceput un sistem simplu de panouri solare și o baterie, pentru a alimenta câteva echipamente dintr-un șopron adiacent casei.

Văzând că metoda funcționează, Glubux a început să colecteze baterii uzate de la laptopuri, transformându-le în acumulatoare de energie pentru sistemul său. În prezent, casa sa dispune de peste 1.000 de baterii, conectate la 24 de panouri solare instalate pe acoperiș, formând un sistem denumit Glubux’s Powerball, capabil să acopere întreaga cerere de energie electrică a locuinței.

Această abordare nu doar că a redus dependența de rețeaua electrică, dar a generat și economii semnificative. Calculul estimativ arată că, în cei opt ani, Glubux a economisit aproximativ 5.000 de euro, comparativ cu factura anuală medie a unei gospodării spaniole, care depășește 600 de euro.

Sistemul său funcționează prin stocarea energiei captate de panouri solare în bateriile reciclate, iar aceste acumulatoare alimentând apoi casa în mod continuu. Deși bateriile folosite sunt second-hand, Glubux a demonstrat că prin conectarea lor într-o rețea corespunzătoare, performanța lor poate fi suficientă pentru a asigura consumul unei locuințe moderne.

În plus, Glubux a ales să împărtășească experiența sa cu comunitatea online. Pe forumul său, acesta oferă instrucțiuni detaliate și răspunde întrebărilor celor interesați să-și reproducă sistemul, făcând astfel sustenabilitatea mai accesibilă pentru alți utilizatori. Sfaturile includ modul de alegere a bateriilor, metodele de conectare și optimizarea sistemului pentru stocarea maximă a energiei.

Deși implementarea unui astfel de sistem poate fi dificilă pentru majoritatea oamenilor – fie din cauza resurselor necesare, fie a reglementărilor locale privind energia electrică – exemplul lui Glubux arată că inovația personală și reutilizarea echipamentelor uzate pot avea un impact real asupra costurilor energetice și asupra mediului.

Această realizare subliniază importanța soluțiilor energetice alternative și a reciclării tehnologiilor vechi. Într-o perioadă în care prețurile la energie cresc și dependența de rețeaua tradițională devine tot mai riscantă, inițiativa lui Glubux poate servi drept inspirație pentru gospodării din întreaga lume care doresc să își reducă amprenta ecologică și să câștige autonomie energetică.