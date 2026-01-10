Cercetători din China au dezvoltat un sistem revoluționar de urmărire a mișcărilor ochilor care se alimentează singur din clipitul utilizatorului șicare ar putea permite persoanelor paralizate să controleze scaune cu rotile, computere sau alte dispozitive fără efort fizic suplimentar, anunță Interesting Engineering.

Tehnologia, creată de o echipă de la Universitatea Qingdao, este gândită în special pentru persoanele cu afecțiuni neurologice severe, precum scleroza laterală amiotrofică (ALS), care își pierd progresiv capacitatea de a se mișca, dar își pot păstra controlul privirii.

O problemă veche: greutate, baterii și lumină

În prezent, sistemele de eye-tracking le permit deja unor pacienți să „scrie” pe ecran sau să manevreze un scaun cu rotile doar cu privirea. Însă aceste dispozitive sunt adesea incomode: Sunt grele, consumă multă energie, depind de baterii sau surse externe și funcționează prost în condiții de lumină slabă.

Noua soluție propusă de cercetătorii chinezi elimină aceste limitări. Sistemul este ușor, comparabil ca greutate cu o pereche obișnuită de ochelari, funcționează inclusiv în întuneric total și nu necesită baterii sau alimentare externă.

Energie produsă chiar de pleoape

Secretul tehnologiei constă în folosirea unor nanogeneratoare triboelectrice, care produc electricitate prin frecare. Mai exact, de fiecare dată când utilizatorul clipește, mișcarea pleoapei peste suprafața ochiului generează o sarcină electrică minusculă.

Această energie este suficientă pentru a alimenta dispozitivul, dar și pentru a funcționa ca senzor extrem de precis. Astfel, același mecanism produce curent și detectează mișcările ochilor.

„Sistemul funcționează în întuneric, nu are nevoie de nicio sursă externă de energie și este la fel de confortabil ca ochelarii sau lentilele de contact”, a declarat Yun-Ze Long, coordonatorul cercetăriie.

Precizie de nivel clinic

Testele arată că dispozitivul poate detecta mișcări ale ochilor de numai 2 grade și atinge o precizie de 99%, comparabilă cu cea a celor mai performante sisteme comerciale, dar fără consumul energetic ridicat al acestora.

Cercetătorii au verificat funcționarea sistemului inclusiv în medii cu interferențe electromagnetice puternice, iar acuratețea a rămas stabilă. De asemenea, materialele au fost testate pe un ochi de iepure pentru a verifica siguranța biologică, fără a provoca iritații sau reacții adverse.

Dincolo de medicină

Deși scopul principal este sprijinirea persoanelor cu dizabilități severe de mobilitate, aplicațiile posibile sunt mult mai largi. În explorarea spațială, tehnologia ar putea permite astronauților să controleze sisteme complexe fără mâini. În industria auto, ar putea fi folosită pentru monitorizarea oboselii șoferilor, fără camere sau senzori invazivi. Iar în divertisment, ar putea duce la căști de realitate virtuală mai ușoare și mai confortabile.

„Transformăm un gest banal, clipitul, într-o sursă de energie și control. Este un exemplu clar de tehnologie care poate face viața de zi cu zi mai accesibilă”, a subliniat Long.