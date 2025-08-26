Un grup de cercetători a creat o tehnologie ce promite să reducă dependența de GPS și să grăbească adoptarea vehiculelor autonome

Un grup de cercetători de la Universitatea din Surrey a dezvoltat o tehnologie care ar putea schimba fundamental modul în care funcționează navigația în zonele unde GPS-ul este nesigur sau indisponibil. Sistemul, numit Pose-Enhanced Geo-Localisation (PEnG), reduce erorile de localizare de la 734 de metri la doar 22 de metri, potrivit rezultatelor testelor realizate, potrivit InterestingEngineering.

Spre deosebire de soluțiile tradiționale, PEnG nu depinde de semnalele satelitare, ci utilizează imagini din satelit și fotografii la nivelul străzii pentru a identifica poziția exactă și direcția unui dispozitiv. Tehnologia funcționează în doi pași: mai întâi stabilește locația aproximativă folosind imagini vizuale, apoi o rafinează printr-o metodă numită estimare a orientării camerei, care determină direcția în care aceasta este îndreptată.

„Multe sisteme de navigație depind de GPS, dar acoperirea nu este întotdeauna garantată,” explică Tav Shore, doctorand în inteligență artificială și viziune computerizată. „Scopul nostru a fost să creăm o soluție care să funcționeze fiabil doar pe baza informațiilor vizuale. Prin combinarea imaginilor din satelit și a celor de la nivelul solului, PEnG atinge un nivel de precizie considerat anterior imposibil fără GPS – și ar putea deschide drumul către vehicule autonome și instrumente de navigație mult mai performante.”

Un avantaj major al sistemului este compatibilitatea cu camere standard, de tipul celor montate pe majoritatea vehiculelor, ceea ce îl face ușor de implementat fără costuri ridicate.

„Unul dintre cele mai remarcabile aspecte ale acestei tehnologii este că transformă o cameră obișnuită într-un instrument de navigație de mare precizie,” subliniază Dr. Simon Hadfield, conferențiar în viziune robotică și sisteme autonome. „PEnG a fost gândit să funcționeze fără GPS, ceea ce îl face ideal pentru situații imprevizibile și dinamice. Acest tip de flexibilitate este esențial pentru viitoarele vehicule autonome și pentru roboții care trebuie să opereze în medii dificile.”

Nevoia unei alternative la GPS devine tot mai evidentă, având în vedere vulnerabilitatea semnalelor satelitare în zone cu clădiri înalte, tuneluri, sau în fața dispozitivelor de bruiaj. Precizia și fiabilitatea sistemelor de navigație sunt critice pentru industrii precum transportul, logistica, aviația sau apărarea.

„Capacitatea de a localiza precis un obiect sau un vehicul fără GPS reprezintă fundamentul pentru sisteme autonome mai sigure și mai rezistente, capabile să funcționeze chiar și în cele mai izolate regiuni,” afirmă profesorul Adrian Hilton, director al Surrey Institute for People-Centred AI.

Proiectul este finanțat prin PhD Foundership Award al Universității din Surrey și se află în faza de pregătire a unui prototip care urmează să fie testat în condiții reale. În plus, echipa a decis să publice rezultatele în regim open-source, pentru a sprijini progresul tehnologic și colaborarea internațională.

Cercetarea a fost publicată în revista IEEE Robotics and Automation Letters, marcând un pas important spre navigația independentă de GPS, cu potențiale aplicații în domenii critice.