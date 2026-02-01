Pe măsură ce Stația Spațială Internațională (ISS) se apropie de finalul carierei sale, planificat pentru 2030, startup-ul american Max Space își propune să redefinească modul în care oamenii vor locui și lucra în spațiu. Compania dezvoltă stații spațiale extensibile, care oferă un volum interior mult mai mare decât structurile tradiționale, dar păstrează totodată dimensiuni suficient de compacte pentru a fi lansate pe o singură rachetă.

Recent, Max Space a prezentat Thunderbird, prima sa stație spațială cu module extensibile, care poate fi lansată pe un Falcon 9 și, odată ajunsă pe orbită, își mărește volumul la 350 de metri cubi, aproximativ o treime din volumul ISS. Acest fapt este posibil datorită unui interior realizat dintr-un material moale, reconfigurabil, care permite stocarea compactă înainte de lansare și expansiunea completă odată în spațiu, potrivit Interesting Engineering.

Stații „de mărimea unui stadion”

CEO-ul Saleem Miyan explică faptul că tehnologia permite construirea unor stații spațiale „de mărimea unui stadion”, cu spațiu suficient pentru misiuni științifice sau pentru clienți comerciali. „Există o întreagă industrie pe Pământ dedicată remodelării spațiilor și eliminării pereților pentru a folosi fiecare metru pătrat cât mai eficient. În spațiu, aceste habitate extensibile elimină constrângerile și oferă un volum interior flexibil și infinit utilizabil, adaptat nevoilor echipajului și clienților”, spune Miyan.

Inițial, compania intenționa să furnizeze modulele altor operatori spațiali. Strategia s-a schimbat însă după ce NASA a anunțat, în 2024, programul Commercial Low Earth Orbit Destinations (CLD), care finanțează dezvoltarea de noi stații private. Astfel, Thunderbird devine propria stație operațională a Max Space, echipată cu două porturi de andocare și capabilă să susțină un echipaj de patru persoane.

Siguranță și costuri reduse

Unul dintre avantajele majore ale designului extensibil este reducerea costurilor. O stație tradițională necesită zeci de lansări pentru asamblare, în timp ce Thunderbird poate fi transportată pe o singură rachetă. „Stațiile extensibile Max Space sunt mult mai accesibile ca preț pe metru cub de volum presurizat comparativ cu modulele rigide. Volumul de 350 de metri cubi poate fi lansat pe un Falcon 9 standard, datorită materialelor ușoare și designului pliat”, a explicat Miyan.

Siguranța este, de asemenea, prioritară. Modulele straturi multiple de protecție împotriva micrometeoriților și a deșeurilor orbitale, inclusiv Kevlar și Vectran, care depășesc performanțele metalelor tradiționale. Stația a trecut prin teste extreme de temperatură, compresie, vibrații și vid, la finalul cărora a raportat că a depășit standardele NASA.

Construită pentru oameni

Pentru a se asigura că stația este confortabilă și practică pentru echipaj, Max Space l-a angajat pe fostul astronaut NASA Nicole Stott, care a petrecut 104 zile în spațiu și a efectuat activități precum captarea vehiculului HTV și ultimele misiuni ale navetei spațiale de la ISS. Stott a contribuit la proiectarea interiorului extensibil, unde a pus accent pe spațiul liber, accesul facil la echipamente și sisteme de prindere eficiente pentru mișcarea în condiții de microgravitație.

„Thunderbird este incredibil de spațioasă și gândită pentru a fi reconfigurabilă. Totul, de la canalele pentru cabluri la punctele de prindere pentru mâini și picioare, a fost proiectat pentru ca echipajul să lucreze și să trăiască mai ușor și mai sigur”, a explicat Stott. Ea a adăugat că designul permite astronautului să ajungă rapid la orice echipament, fără a pierde timp prețios în microgravitație.

Privind dincolo de orbita Pământului

Max Space își propune să testeze tehnologia în spațiu cu un prototip mic de Thunderbird într-o misiune SpaceX programată pentru începutul lui 2027. Dacă testul va fi reușit, compania va lansa o stație completă, care ar putea înlocui ISS.

Miyan subliniază că tehnologia poate fi adaptată și pentru Lună sau Marte: „Stațiile comerciale precum Thunderbird sunt esențiale pentru cercetarea și operațiunile comerciale în microgravitație și pentru explorarea spațiului. Thunderbird este primul pas deliberat pentru a susține viața în spațiu – atât pe orbită, cât și pe suprafețe îndepărtate”.