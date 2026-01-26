VIDEO Idee SF, transformată în realitate: Un youtuber a construit o umbrelă zburătoare care te urmărește singură în mers

Un creator de conținut de pe YouTube a reușit să transforme o idee desprinsă din filmele SF într-un prototip funcțional: o umbrelă zburătoare, alimentată de drone, care plutește deasupra utilizatorului și îl urmărește automat în timpul mersului.

Proiectul, denumit Flying Umbrella 2.0, a fost dezvoltat pe parcursul a aproape un an de către inventatorul din spatele canalului „I Build Stuff”.

Scopul proiectului a fost realizarea unei umbrele complet hands-free, capabile să rămână deasupra utilizatorului fără intervenție manuală. Prima versiune, Flying Umbrella 1.0, necesita corecții constante și nu oferea un nivel satisfăcător de siguranță sau stabilitate, ceea ce a determinat autorul să regândească radical sistemul de control, potrivit Interesting Engineering.

Cum funcționează

Elementul-cheie al noii versiuni este mecanismul de urmărire a utilizatorului. Sub cupola umbrelei este montată o cameră cu timp de zbor (time-of-flight), care emite lumină și măsoară durata până la revenirea acesteia după reflecția pe obiectele din jur. Pe baza diferențelor de fază ale semnalului returnat, sistemul generează o hartă tridimensională a mediului.

Datele de adâncime sunt procesate în timp real de un mini-computer Raspberry Pi, care calculează poziția exactă a persoanei aflate sub umbrelă și transmite instrucțiuni către controlerul de zbor. Acesta ajustează turația elicelor, astfel încât dispozitivul să rămână poziționat deasupra utilizatorului pe măsură ce acesta se deplasează. Rezultatul este o urmărire stabilă și fluidă pe distanțe scurte.

Marile provocări în dezvoltarea prototipului

Portabilitatea a reprezentat una dintre cele mai mari provocări ale proiectului. Brațele dronei sunt fabricate din nailon ranforsat cu fibră de carbon și pot fi pliate spre interior, permițând ca întregul ansamblu să încapă într-un rucsac de dimensiuni reduse. Odată desfăcută, structura se blochează ferm pentru a asigura rigiditate și stabilitate în timpul zborului.

Dezvoltarea prototipului nu a fost lipsită de probleme tehnice. În timpul testelor, un Raspberry Pi s-a defectat complet, conexiunile camerei s-au dovedit instabile, iar reparațiile repetate au dus la întârzieri semnificative. Totodată, urmărirea bazată pe GPS s-a dovedit prea imprecisă pentru mișcările de mică amplitudine, motiv pentru care echipa a renunțat la această soluție în favoarea sistemului de detecție a adâncimii, mai potrivit pentru un dispozitiv personal de zbor.

La proiect s-a alăturat ulterior un colaborator, cunoscut sub numele Henson, care a contribuit la optimizarea codului de urmărire. După numeroase teste, ajustări și compromisuri, inventatorul a decis să prioritizeze funcționalitatea sistemului în detrimentul perfecțiunii estetice.

Flying Umbrella 2.0 a reușit, în cele din urmă, să decoleze și să funcționeze conform obiectivelor inițiale, demonstrând că ideile neconvenționale pot deveni realitate prin iterații tehnice și perseverență.