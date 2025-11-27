Platforma de streaming video introduce o funcționalitate experimentală care le permite utilizatorilor să își personalizeze activ fluxul de conținut prin introducerea de prompt-uri specifice.

YouTube lansează în faza de testare o nouă funcționalitate menită să rezolve una dintre cele mai frecvente plângeri ale utilizatorilor: recomandările algoritmice care nu reflectă cu acuratețe interesele reale ale acestora.

Potrivit TechCrunch, noua opțiune, denumită „Your Custom Feed” (Fluxul tău personalizat), apare ca un buton separat pe pagina principală, alături de clasicul buton „Home„. Aceasta marchează o schimbare semnificativă în modul în care utilizatorii interacționează cu platforma, trecând de la consumul pasiv la controlul activ asupra conținutului recomandat.

Problema pe care YouTube încearcă să o rezolve

Algoritmul actual al YouTube a fost criticat în repetate rânduri pentru că trage concluzii pripite despre preferințele utilizatorilor. Un exemplu tipic: vizionarea a câteva videoclipuri Disney poate determina platforma să presupună că utilizatorul este un fan dedicat, inundându-i ulterior fluxul cu conținut similar, chiar dacă interesul inițial a fost temporar sau circumstanțial.

Cum funcționează noua funcționalitate

Utilizatorii incluși în program pot accesa „Fluxul tău personalizat” direct de pe pagina principală. Aici pot introduce prompt-uri specifice care să ghideze algoritmul către tipul de conținut dorit. De exemplu, o cerere simplă precum „videoclipuri despre gătit” va instrui YouTube să prioritizeze acest tip de conținut în viitor.

Această abordare se deosebește semnificativ de metodele actuale de curățare a fluxului, care presupun marcarea manuală a fiecărui videoclip nedorit cu opțiunile „Nu mă interesează” sau „Nu recomanda canalul” – un proces consumator de timp și adesea ineficient.

O tendință în rândul platformelor sociale

YouTube nu este singura platformă care experimentează cu personalizarea avansată a fluxurilor. Threads a fost recent surprinsă testând o funcționalitate similară de configurare a algoritmului, în timp ce X (fostul Twitter) dezvoltă o opțiune prin care utilizatorii pot folosi chatbot-ul Grok pentru a-și ajusta fluxul de conținut.

Rămâne de văzut dacă „Fluxul tău personalizat” va fi adoptat pe scară largă de utilizatori și dacă va reuși să rezolve problemele cronice ale sistemului de recomandări al YouTube. Deocamdată, funcționalitatea se află în faza experimentală, disponibilă doar pentru un număr limitat de utilizatori.