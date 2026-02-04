Adolescenții germani refuză limitarea accesului la telefoane în şcoli

Majoritatea adolescenţilor germani cu vârste între 16 şi 18 ani se declară împotriva interzicerii telefoanelor mobile în şcoli, relevă un sondaj realizat de banca Postbank, informează dpa, citat de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit studiului, circa 56% dintre tinerii chestionaţi consideră că o astfel de măsură ar fi greşită, în timp ce 37% susţin interdicţia. Cei care se opun restricţiei au menţionat ca principale motive comunicarea rapidă cu familia şi prietenii, dar şi dificultatea de implementare a unei asemenea reguli.

În schimb, susţinătorii interdicţiei argumentează că aceasta ar reduce distragerile din clasă şi ar creşte nivelul de concentrare. Aproximativ jumătate dintre aceştia consideră că accesul constant la telefoane reprezintă o sursă de stres.

Un subiect de atenţie sporită în Germania

Utilizarea telefoanelor mobile şi a reţelelor sociale de către copii şi adolescenţi este în prezent un subiect de atenţie sporită în Germania. La sfârşitul anului trecut, Australia a devenit prima ţară care a interzis copiilor sub 16 ani să aibă propriile conturi pe reţelele sociale, iniţiative similare fiind analizate şi în Franţa şi Marea Britanie.

Sondajul mai arată că adolescenţii germani petrec mai puţin timp online decât anul trecut. În 2025, timpul mediu săptămânal de conectare a fost de 65,5 ore, cu aproximativ şase ore mai puţin decât în anul precedent, echivalentul a peste nouă ore pe zi. Această medie include utilizarea internetului pe toate dispozitivele: telefoane, computere sau console de jocuri.

Cercetarea a fost realizată online în septembrie 2025, pe un eșantion de 1.000 de adolescenţi între 16 şi 18 ani, iar rezultatele sunt considerate reprezentative.