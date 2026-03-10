Inovațiile tehnologice din industria smartphone-urilor par, de la un la altul, tot mai greu de sesizat la nivelul hardware. Acest fapt ridică o întrebare legitimă: A atins industria o limită în ceea ce privește dezvoltarea telefoanelor?

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru TechRider.ro, Tiberiu Dobre, Vicepreședinte Samsung România, a declarat că „ne aflăm într-un punct de cotitură” și susține că „de-abia de acum încolo vorbim de o oportunitate majoră să putem să dezvoltăm smartphone-urile, pentru că AI-ul deschide o lume întreagă de posibilități”.

Totodată, reprezentantul Samsung a recunoscut că „n-ai cum să dezvolți software fără hardware”, dar „nici pe departe nu vorbim de o plafonare”.

Întrebat dacă vede spațiu de inovare în zona componentelor, el a precizat că, deși „partea de hardware întotdeauna va fi importantă”, vor exista numai „îmbunătățiri incrementale în fiecare an”.

„Că vorbim de procesor, că vorbim de camere, vor fi inovații, vor fi îmbunătățiri incrementale în fiecare an.

Însă cred că punctul de cotitură îl reprezintă mai degrabă zona de tehnologie AI și multi-agent în care telefonul devine un real asistent, un companion care înțelege cel mai bine ce-ți trebuie și-ți livrează, chiar dacă tu te-ai gândit sau nu la asta”, a afirmat Dobre.

El a oferit drept exemplu îmbunătățirile aduse la „vapor chamber”-ul introdus pe seria Galaxy S26, care ajută la optimizarea consumului de energie și, în final, poate ajuta ca bateria să reziste mai mult timp.

„Vorbeai de baterie mai devreme. Această cameră de răcire a fost iarăși foarte semnificativ îmbunătățită pe Galaxy S26, lucru care îl face pe telefon să lucreze într-un regim de temperatură mai coborât, ceea ce înseamnă un consum energetic mai coborât, ceea ce înseamnă că autonomia bateriei va fi mai mare.

Și nu se referă la acele critici despre (capacitatea bateriilor Samsung – n.red.) care tu vorbeai la început”, a spus vicepreședintele Samsung România.

Ținta Samsung pentru 2026: 800 de milioane de dispozitive cu AI

Samsung vrea în 2026 să dubleze numărul dispozitivelor cu AI, de la 400 la 800 de milioane. Întrebat cum își propune gigantul sud-coreean să atingă acest obiectiv, Tiberiu Dobre a menționat că, în primul rând, cu ajutorul seriei S26, dar și printr-o schimbare de filosofie: mutarea complexității de la utilizator către infrastructura de fundal.

„Platforma S26 a fost construită de la zero în jurul conceptului de multi-agent AI și de aceea vorbim despre o integrare nativă cu Bixby, Gemini și Perplexity, care au rolul de a înțelege fiecare consumator cu comportamentul său și de a oferi proactiv soluții. Este o schimbare de paradigmă.

Ne dorim să mutăm complexitatea de la consumatorul final în a interacționa și a folosi AI-ul către o infrastructură în spatele cortinei, în care el înțelege și îți oferă soluții într-un mod proactiv”, a spus reprezentatul Samsung.

În plus, Dobre a oferit și mai multe exemple inspirate din scenarii de utilizare zilnică în care inteligența artificială s-ar putea dovedi utilă utilizatorilor.

„De acum poți să apeși pe un buton și să zici «Vreau un Uber să mă duc acasă» și el știe unde te afli, apelează Uber-ul și te duce acasă. Dacă 2-3 zile la rând mergi cu Uberul acasă la final de program, înainte de ora 18:00 cu 20min, o să zică că «Vrei să-ți comand un Uber pentru ora 18:00? Că așa ai făcut până acum».

Sau dacă primești un mesaj de la un prieten că peste două luni o să mergi la un concert. L-ai citit, l-ai uitat, nu ți l-ai pus în calendar. Agentul o să știe despre acest concert și în dimineața zilei la Now Brief o să o să spună «Știi, ai un concert la care ai fost invitat astăzi. Să nu uiți că e la ora 19:00». Fără ca tu să mai faci nimic. Este analiză de context.

Odată ce tu îi permiți să aibă acces la datele tale, el are grijă să vină cu lucruri proactive în ceea ce te privește. Și atunci de asta spun că lucrurile o să fie la o apăsare de buton, să obții multe acțiuni succesive pe care înainte le făceai tu, mutându-te între aplicații. Acum le face el pentru tine”, a explicat el.

Întrebat dacă Samsung are în plan să integreze nativ mai mulți agenți AI pe dispozitivele sale, în afară de Bixby, Gemini și Perplexity, Tiberiu Dobre a precizat că strategia companiei nu este să se bazeze pe sisteme închise, ci „să dezvolte parteneriate largi, puternice, cu jucătorii importanți din industrie”.

„Cu alte cuvinte, da, Samsung o să fie întotdeauna platforma pentru acest concept de multi-agent. Astăzi vorbim de trei (agenți AI), în viitor posibil să vorbim de mai multe”, a adăugat vicepreședintele Samsung România.

Samsung a lansat pe 25 februarie seria de telefoane S26, alături de noua generație de căști Galaxy Buds4, în cadrul unui eveniment Galaxy Unpacked.

