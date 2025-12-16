Compania chineză HONOR va aduce pe piața din România, la începutul anului 2026, noua serie de smartphone-uri Magic8, formată din modelele HONOR Magic8 Pro și HONOR Magic8 Lite, potrivit unui comunicat transmis către TechRider.ro.

Compania anunță că lansarea marchează cea mai importantă extindere a portofoliului local pentru anul viitor. Seria Magic8 va fi disponibilă atât în România, cât și pe alte piețe europene.

Astfel, până la lansări ulterioare în segmentul smartphone-urilor, HONOR Magic8 Pro va intra în competiție pe piață împotriva unor rivali precum Samsung Galaxy S25 Ultra, Xiaomi 15 Pro / Xiaomi 15 Ultra, OPPO Find X8 Pro, Vivo X200 Pro, în timp ce HONOR Magic8 Lite va concura cu modele precum Samsung Galaxy A56 / A55, Xiaomi Redmi Note 14 Pro+, Realme GT 6 / GT Neo și Motorola Edge 50 Pro / Edge 50 Fusion.

HONOR Magic8 Pro, flagship-ul seriei

Modelul HONOR Magic8 Pro este echipat cu procesorul Snapdragon 8 Elite Gen 5 și un ecran LTPO OLED de 6,71 inci, cu rată de refresh adaptivă de până la 120 Hz. Afișajul atinge o luminozitate maximă de 6.000 niți și oferă suport pentru 1,07 miliarde de culori, cu acoperire completă a spectrului DCI-P3.

Smartphone-ul integrează o baterie siliciu-carbon de 6.270 mAh, compatibilă cu încărcare rapidă de 100W prin cablu și 80W wireless. Potrivit producătorului, sistemul de management al energiei ajustează consumul în funcție de scenariul de utilizare.

La capitolul rezistență, HONOR Magic8 Pro beneficiază de certificări IP68, IP69 și IP69K, pentru protecție împotriva prafului și apei. Modelul va fi disponibil în culorile Sunrise Gold și Black.

Telefonul este echipat cu un sistem foto bazat pe platforma HONOR AiMAGE, care include o cameră telefoto de 200 MP cu zoom optic 3,7x și stabilizare optică, o cameră principală de 50 MP și o cameră ultra-wide de 50 MP. Camera frontală are un senzor de 50 MP și este asistată de un senzor 3D pentru recunoaștere facială.

Seria de funcții AI pentru editare foto și video include instrumente precum AI Upscale, AI Eraser, AI Cutout și AI Outpainting, disponibile direct pe dispozitiv.

HONOR Magic8 Lite, orientat spre autonomie și rezistență

HONOR Magic8 Lite este poziționat în segmentul mid-range și pune accent pe durabilitate și autonomie extinsă. Dispozitivul este echipat cu o baterie siliciu-carbon de 7.500 mAh, una dintre cele mai mari capacități anunțate pentru un smartphone din această categorie.

Conform datelor furnizate de producător, autonomia poate ajunge până la trei zile de utilizare, iar bateria este proiectată să își mențină performanța pe o perioadă de până la șase ani. Încărcarea rapidă este asigurată prin tehnologia HONOR SuperCharge de 66W.

Modelul dispune de certificări SGS pentru rezistență la șocuri și de standarde IP68 și IP69K (în condiții de laborator). HONOR Magic8 Lite este disponibil în culorile Forrest Green, Midnight Black și Reddish Brown.

Smartphone-ul este dotat cu un ecran OLED de 6,79 inci, cu rezoluție 1,5K, rată de refresh de până la 120 Hz și luminozitate HDR de până la 6.000 niți. Dispozitivul include tehnologii dedicate protecției ochilor, precum PWM Dimming la 3.840 Hz și filtru hardware pentru lumină albastră.

La nivel de performanță, telefonul utilizează procesorul Snapdragon 6 Gen 4 și suportă tehnologia HONOR RAM Turbo, care combină memoria fizică și virtuală pentru multitasking. Printre funcțiile AI se regăsesc instrumente de traducere, transcriere, notițe inteligente și integrarea cu asistentul Google Gemini, în funcție de regiune.

HONOR nu a comunicat, deocamdată, prețurile oficiale pentru piața din România, acestea urmând să fie anunțate mai aproape de momentul lansării.