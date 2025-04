Telefoanele cu Android se vor reporni automat dacă rămân blocate timp de trei zile consecutive, din motive de securitate

Sistemul de operare mobil Android al Google va reporni acum automat dacă telefonul este blocat timp de trei zile la rând, relatează TechCrunch.

Luni, gigantul tehnologic a introdus actualizări pentru serviciile Google Play, o parte esențială a Android care oferă funcționalități pentru aplicații și pentru sistemul de operare în sine. La rubrica „Securitate și confidențialitate” este listată o nouă funcție de securitate care „va reporni automat dispozitivul dacă este blocat timp de 3 zile consecutive”.

Anul trecut, Apple a implementat aceeași funcție pentru iOS. Ideea din spatele adăugării unei reporniri automate după o anumită perioadă de inactivitate este de a face viața mai dificilă pentru cineva care încearcă să deblocheze sau să extragă date dintr-un telefon; de exemplu, forțele de ordine care utilizează un dispozitiv de analiză criminalistică precum cele fabricate de Cellebrite sau Magnet Forensics.

Înainte ca un telefon să fie pornit și deblocat, anumite date stocate în interior sunt complet criptate și mai greu de accesat fără codul de acces al utilizatorului. Aceasta este cunoscută sub numele de starea „Before First Unlock”. Pe de altă parte, după deblocare, unele date sunt decriptate și pot fi accesate prin forțarea brută a codului de acces sau profitând de deficiențele de securitate, ceea ce reprezintă, în general, modul în care funcționează dispozitivele criminalistice de aplicare a legii. Această stare este cunoscută sub numele de „After First Unlock”.